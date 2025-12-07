;

Perú incauta más de 3 toneladas de cocaína: estaban ocultas en extraños cargamentos que tenían como destino Bélgica

En el operativo participó la DEA y frustró el envío de la droga, valorizada en más de 68 millones de dólares, a una red criminal con nexos en Perú, Colombia y Europa.

Información de

DW

ADN Radio

Agente de la DEA realiza un operativo de incautación de drogas en Estados Unidos

Agente de la DEA realiza un operativo de incautación de drogas en Estados Unidos / KENA BETANCUR

La policía antidrogas de Perú decomisó 3,4 toneladas de cocaína que iban a camuflarse entre un cargamento de bananos para ser enviadas a Bélgica, informaron el sábado autoridades.

El decomiso presentado por el presidente interino José Jerí y la Policía Nacional fue hecho en la región norteña de Piura.

La droga provendría de la zona cocalera conocida como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en el centro del país.

“En un contundente golpe al narcotráfico, la Policía Nacional del Perú decomisó 3.407 kilogramos de clorhidrato de cocaína en la región Piura, frustrando su envío al extranjero”, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

El operativo ocurrió el miércoles, cuando agentes policiales interceptaron un camión con más de 3.000 paquetes “tipo ladrillo” de cocaína. El vehículo se dirigía a un almacén donde se acondicionaban cajas de bananos orgánicos para exportación, a unos 100 kilómetros del puerto de Paita en Piura.

La DEA formó parte del operativo

El general Nilton Santos, jefe antidrogas, declaró a la televisora estatal TV Perú que la intervención contó con la asistencia de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense.

El valor de esta droga sería superior a los 68 millones de dólares, aseguró.

Según un comunicado de la presidencia del Perú, detrás de este cargamento está una organización criminal conformada por ciudadanos peruanos, colombianos y europeos, que pretendía enviar la droga a Bélgica.

