;

Estados Unidos autoriza a Texas a aplicar mapas favorables a los republicanos: ¿Qué significa?

El máximo tribunal respaldó el rediseño impulsado por Donald Trump, pese a denuncias de manipulación racial.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / MOISES AVILA

El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este jueves al estado de Texas a utilizar sus nuevos mapas electorales en las elecciones de medio mandato de 2026, un rediseño impulsado este año bajo la administración del presidente Donald Trump y que ha sido catalogado por sus críticos como una maniobra para fortalecer al Partido Republicano en la Cámara de Representantes.

La resolución, aprobada por seis de los nueve jueces del máximo tribunal, revierte un fallo reciente de una corte de apelaciones que había ordenado volver a los distritos creados en 2021.

ADN

Getty Images Referencial / MOISES AVILA

Ese tribunal había concluido que el nuevo trazado diluía deliberadamente el voto de comunidades afroamericanas e hispanas, configurando un caso de manipulación racial del electorado, recogió El País.

Sin embargo, el Supremo consideró que modificar nuevamente los distritos a pocos meses del proceso electoral provocaría un “desorden innecesario”, dando prioridad a la estabilidad de la primaria en curso por sobre los cuestionamientos de fondo. Con esta decisión, los mapas diseñados por la Legislatura texana ,que otorgan una ventaja adicional de hasta cinco escaños a los republicanos, estarán vigentes para los próximos comicios.

Revisa también

ADN

La disputa se enmarca en una ola de redistribuciones impulsadas por varios estados en los últimos meses, un fenómeno poco habitual entre censos. Texas abrió la puerta al aprobar una nueva cartografía en agosto mediante sesiones legislativas extraordinarias, lo que detonó reacciones en otros territorios, incluyendo California, que respondió con un rediseño opuesto que busca neutralizar el avance republicano a nivel nacional.

La tensión electoral es alta: la Cámara de Representantes mantiene una ajustada mayoría republicana y cada escaño puede inclinar el equilibrio en 2026. El propio Trump ha impulsado activamente estas modificaciones para evitar las pérdidas que históricamente sufren los gobiernos en los comicios de mitad de mandato.

Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles que representaron a votantes latinos y afroamericanos lamentaron el revés judicial, señalando que el fallo garantiza que miles de electores quedarán asignados a distritos diseñados según criterios raciales.

Pese a las críticas, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró la decisión y afirmó que el estado “defiende su derecho a asegurar una representación republicana”.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad