Estados Unidos autoriza a Texas a aplicar mapas favorables a los republicanos: ¿Qué significa?

El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este jueves al estado de Texas a utilizar sus nuevos mapas electorales en las elecciones de medio mandato de 2026, un rediseño impulsado este año bajo la administración del presidente Donald Trump y que ha sido catalogado por sus críticos como una maniobra para fortalecer al Partido Republicano en la Cámara de Representantes.

La resolución, aprobada por seis de los nueve jueces del máximo tribunal, revierte un fallo reciente de una corte de apelaciones que había ordenado volver a los distritos creados en 2021.

Getty Images Referencial / MOISES AVILA Ampliar

Ese tribunal había concluido que el nuevo trazado diluía deliberadamente el voto de comunidades afroamericanas e hispanas, configurando un caso de manipulación racial del electorado, recogió El País.

Sin embargo, el Supremo consideró que modificar nuevamente los distritos a pocos meses del proceso electoral provocaría un “desorden innecesario”, dando prioridad a la estabilidad de la primaria en curso por sobre los cuestionamientos de fondo. Con esta decisión, los mapas diseñados por la Legislatura texana ,que otorgan una ventaja adicional de hasta cinco escaños a los republicanos, estarán vigentes para los próximos comicios.

La disputa se enmarca en una ola de redistribuciones impulsadas por varios estados en los últimos meses, un fenómeno poco habitual entre censos. Texas abrió la puerta al aprobar una nueva cartografía en agosto mediante sesiones legislativas extraordinarias, lo que detonó reacciones en otros territorios, incluyendo California, que respondió con un rediseño opuesto que busca neutralizar el avance republicano a nivel nacional.

La tensión electoral es alta: la Cámara de Representantes mantiene una ajustada mayoría republicana y cada escaño puede inclinar el equilibrio en 2026. El propio Trump ha impulsado activamente estas modificaciones para evitar las pérdidas que históricamente sufren los gobiernos en los comicios de mitad de mandato.

Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles que representaron a votantes latinos y afroamericanos lamentaron el revés judicial, señalando que el fallo garantiza que miles de electores quedarán asignados a distritos diseñados según criterios raciales.

Pese a las críticas, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró la decisión y afirmó que el estado “defiende su derecho a asegurar una representación republicana”.