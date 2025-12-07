;

AUDIO. La ambición de Tatiele Silveira no para tras ser tetracampeona con Colo Colo Femenino: “Hay que pelear otra Copa Libertadores”

Pese a lograr un rendimiento del 100% en el torneo local, la entrenadora alba afirmó: “Hicimos una campaña tremenda, volvimos a estar entre los cuatro mejores de Sudamérica, pero eso no basta”.

Javier Catalán

Andrés Fernández

Tatiele Silveira, DT de Colo Colo Femenino

05:48

Colo Colo sigue reinando en el fútbol femenino de Chile. Con el triunfo conseguido ante la Universidad de Chile en la final del torneo este sábado, las albas se alzaron como tetracampeonas, completando una temporada con un 100% de victorias.

Una de las grandes responsables de esta histórica campaña es la entrenadora Tatiele Silveira, quien ha llenado de inspiración al plantel “Popular”. En conferencia de prensa, la brasileña entregó su análisis de la temporada y los desafíos que vienen.

Contentas por el lindo trabajo, la gran campaña, por este lindo proyecto que confió en mi trabajo y en mi metodología. Hay que pensar año a año; queremos seguir evolucionando, tanto técnica como tácticamente. Cada temporada se nota una tremenda evolución; hay tendencias que, como entrenadora, necesito seguir”, comentó la DT.

