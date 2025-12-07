Colo Colo sigue reinando en el fútbol femenino de Chile. Con el triunfo conseguido ante la Universidad de Chile en la final del torneo este sábado, las albas se alzaron como tetracampeonas, completando una temporada con un 100% de victorias.

Una de las grandes responsables de esta histórica campaña es la entrenadora Tatiele Silveira, quien ha llenado de inspiración al plantel “Popular”. En conferencia de prensa, la brasileña entregó su análisis de la temporada y los desafíos que vienen.

“Contentas por el lindo trabajo, la gran campaña, por este lindo proyecto que confió en mi trabajo y en mi metodología. Hay que pensar año a año; queremos seguir evolucionando, tanto técnica como tácticamente. Cada temporada se nota una tremenda evolución; hay tendencias que, como entrenadora, necesito seguir”, comentó la DT.

“Quiero seguir capacitándome, estudiando, mirando no solamente Sudamérica, sino también Estados Unidos y Europa; ver lo que está pasando en el fútbol femenino para entregar nuevos desafíos a mis jugadoras y brindar nuevas herramientas a las chicas”, agregó.

Sobre cómo planifican la temporada 2026, afirmó: “Queremos avanzar, queremos pelear una Copa Libertadores otra vez. Hicimos una campaña tremenda, volvimos a estar entre los cuatro mejores de Sudamérica, pero eso no basta. Ahora hay que evaluar algunos puestos, los que necesitan competencia, porque si tenemos competencia, seguro que crecemos”.

Además, también comentó lo que significa haber sido campeona invicta y con solo triunfos: “Es un hito en mi carrera salir tetracampeona con 31 partidos ganados en un club con la historia de Colo Colo, en un año centenario. Hay que valorar muchísimo toda la inversión y apoyo del club, todo el trabajo de mi cuerpo técnico, a las jugadoras en cancha, y mirar el 2026 con mucho cuidado”, sentenció Silveira.