;

VIDEO. ¡Se acorta la lucha por la corona! Lando Norris se quedó con el Gran Premio de México de la Fórmula 1

El británico de McLaren ganó con propiedad en la Ciudad de México y le mete más presión a su compañero de equipo, Oscar Piastri.

Gonzalo Miranda

¡Locura bajo la lluvia! Un brillante Lando Norris se quedó con el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 | Getty Images

¡Locura bajo la lluvia! Un brillante Lando Norris se quedó con el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 | Getty Images

Este domingo por la tarde, la capital mexicana vivió una verdadera fiesta. Por la vigésima jornada de la temporada 2025, se corrió el Gran Premio de México de la Fórmula 1, que tuvo a Lando Norris como dueño y señor de la carrera.

El británico largaba en la primera posición en el Circuito de los Hermanos Rodríguez y tras la primera curva, lo demás fue dar las 71 vueltas: ganó con categoría y acortó mucho la diferencia con Oscar Piastri por la corona del Mundial de Pilotos.

Esto porque el australiano batalló para terminar en una meritoria quinta posición. Sin embargo, el podio junto a Norris lo completaron Charles Leclerc y Max Verstappen.

La sorpresa de la carrera la marcó Oliver Bearman. El piloto de Haas fue cuarto, resistiendo la presión de un Oscar Piastri que intentó llegar lo más arriba posible.

Los primeros 10 puestos los cerraron Kimi Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton, Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto. ¿Franco Colapinto? Último.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad