Este domingo por la tarde, la capital mexicana vivió una verdadera fiesta. Por la vigésima jornada de la temporada 2025, se corrió el Gran Premio de México de la Fórmula 1, que tuvo a Lando Norris como dueño y señor de la carrera.

El británico largaba en la primera posición en el Circuito de los Hermanos Rodríguez y tras la primera curva, lo demás fue dar las 71 vueltas: ganó con categoría y acortó mucho la diferencia con Oscar Piastri por la corona del Mundial de Pilotos.

Esto porque el australiano batalló para terminar en una meritoria quinta posición. Sin embargo, el podio junto a Norris lo completaron Charles Leclerc y Max Verstappen.

La sorpresa de la carrera la marcó Oliver Bearman. El piloto de Haas fue cuarto, resistiendo la presión de un Oscar Piastri que intentó llegar lo más arriba posible.

Los primeros 10 puestos los cerraron Kimi Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton, Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto. ¿Franco Colapinto? Último.