Lando Norris sobrevive a la arremetida de Verstappen para llevarse el GP de Brasil y afianzar su liderato en la Fórmula 1 / Zak Mauger

Este domingo se desarrolló el GP de Brasil, donde Lando Norris terminó de monopolizar el fin de semana en São Paulo.

Quien ya se había quedado con la carrera Sprint y la pole position en Interlagos mostró un dominio prácticamente sin contratiempos.

El piloto de Mercedes tuvo el control de la carrera con claridad, a diferencia de un Ferrari que sufrió la deserción de sus dos pilotos, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, este último, víctima de una maniobra imprudente de Oscar Piastri, que chocó a Kimi Antoneli y este al monegasco.

En medio de todo este desbarajuste, Max Verstappen tuvo una fenomenal carrera, considerando que partió en el puesto 19 entre 20 pilotos y llegó incluso a liderar la carrera.

Sin embargo, entre la estrategia de los neumáticos y su trabajo de conducción, Lando Norris cerró en el primer lugar tras las 71 vueltas, seguido de Kimi Antonelli (Mercedes) y con Max Verstappen (Red Bull) cerrando el podio.

Así las cosas, el piloto de McLaren se afianzó como líder de la clasificación de pilotos al llegar a 390 puntos, a tres fechas del final de la temporada, sacándole 24 unidades a su compañero de escudería, Oscar Piastri, que finalizó quinto en el GP de Brasil.