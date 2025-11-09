;

VIDEOS. Lando Norris sobrevive a la arremetida de Verstappen para llevarse el GP de Brasil y afianzar su liderato en la Fórmula 1

El británico dominó la carrera aprovechando los tempranos retiros de los dos Ferrari, pese a la gran avanzada que tuvo el campeón vigente en Interlagos.

Carlos Madariaga

Lando Norris sobrevive a la arremetida de Verstappen para llevarse el GP de Brasil y afianzar su liderato en la Fórmula 1

Lando Norris sobrevive a la arremetida de Verstappen para llevarse el GP de Brasil y afianzar su liderato en la Fórmula 1 / Zak Mauger

Este domingo se desarrolló el GP de Brasil, donde Lando Norris terminó de monopolizar el fin de semana en São Paulo.

Quien ya se había quedado con la carrera Sprint y la pole position en Interlagos mostró un dominio prácticamente sin contratiempos.

Revisa también:

ADN

El piloto de Mercedes tuvo el control de la carrera con claridad, a diferencia de un Ferrari que sufrió la deserción de sus dos pilotos, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, este último, víctima de una maniobra imprudente de Oscar Piastri, que chocó a Kimi Antoneli y este al monegasco.

En medio de todo este desbarajuste, Max Verstappen tuvo una fenomenal carrera, considerando que partió en el puesto 19 entre 20 pilotos y llegó incluso a liderar la carrera.

Sin embargo, entre la estrategia de los neumáticos y su trabajo de conducción, Lando Norris cerró en el primer lugar tras las 71 vueltas, seguido de Kimi Antonelli (Mercedes) y con Max Verstappen (Red Bull) cerrando el podio.

Así las cosas, el piloto de McLaren se afianzó como líder de la clasificación de pilotos al llegar a 390 puntos, a tres fechas del final de la temporada, sacándole 24 unidades a su compañero de escudería, Oscar Piastri, que finalizó quinto en el GP de Brasil.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad