Balance carreteras fin de semana largo: Carabineros reporta 5 fallecidos y 186 siniestros viales

El balance correspondiente al último fin de semana largo del año registró un alto flujo vehicular y un incremento de accidentes, además de miles de controles preventivos realizados por Carabineros.

Carabineros entregó este domingo su segundo balance carretero del fin de semana largo, informe que contabiliza 293.184 vehículos saliendo de la Región Metropolitana entre las 17:00 horas del viernes y las 23:59 del sábado. En el mismo periodo, se registraron 186 siniestros viales, los que dejaron cinco personas fallecidas.

La institución detalló que se han efectuado 30.226 controles y fiscalizaciones, junto con 7.495 exámenes practicados a conductores. En tanto, el número de infracciones cursadas a nivel nacional alcanzó las 1.033.

El reporte también abordó los cortes programados por la peregrinación hacia el Santuario de Lo Vásquez, que este domingo afectarán la Ruta 68 desde las 16:00 horas y que se mantendrán hasta la mañana del lunes.

Durante el cierre, solo podrán circular vehículos de emergencia y residentes del sector, mientras que el tránsito general deberá utilizar rutas alternativas como la 5 Norte, 57 CH, 60 CH y las cuestas Zapata, Barriga y Lo Prado.

