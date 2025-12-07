;

Operativo en curso en el Cajón del Maipo: Aludes bloquean el paso a decenas de turistas y residentes

Las autoridades monitorean la situación tras confirmarse que más de una treintena de automóviles no pueden descender debido a los escombros en la vía.

Mario Vergara

MMA

MMA

Una compleja situación de emergencia se registra en la comuna de San José de Maipo, donde una serie de remociones de masa han provocado la interrupción del tránsito y el aislamiento de un importante grupo de personas.

Según los reportes preliminares, más de 30 vehículos se encuentran atrapados en la zona cordillerana, sin posibilidad de descender debido al bloqueo de la ruta.

El evento geológico, desencadenado por las condiciones climáticas recientes, generó deslizamientos de tierra y escombros que cortaron la conectividad vial en puntos críticos del sector. Hasta el momento, las autoridades no han podido establecer la cifra exacta de personas que se encuentran aisladas, manteniéndose el número en una cantidad “indeterminada” mientras se realizan los catastros en terreno.

Respuesta de emergencia

Equipos de emergencia y autoridades locales se han desplegado para evaluar la magnitud de los rodados y coordinar las acciones de despeje. La prioridad se centra en establecer contacto con los ocupantes de los más de 30 vehículos afectados para verificar su estado de salud y garantizar su seguridad mientras duran las labores de rehabilitación del camino.

La situación mantiene en alerta a la Delegación Presidencial y a los organismos de protección civil, dado el riesgo latente de nuevos desprendimientos. Se ha reiterado el llamado a la precaución y a evitar el tránsito hacia zonas de riesgo en el Cajón del Maipo mientras las condiciones de inestabilidad del terreno persistan.

