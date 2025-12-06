;

Tragedia en el Ejército: Soldado conscripto muere baleado por compañero al interior del Regimiento de Talca

La institución confirmó el fallecimiento e informó que el hecho ocurrió cuando otro uniformado manipulaba su armamento de cargo.

Mario Vergara

El Regimiento N°16 “Talca” confirmó este sábado el fallecimiento de un soldado conscripto al interior de su cuartel, ubicado en la capital de la región del Maule . El hecho, que ha enlutado a la institución castrense, se produjo en circunstancias que ya están siendo materia de investigación por parte de la justicia militar y civil .

Según la información preliminar entregada por la unidad militar, el incidente fatal ocurrió cuando otro soldado conscripto manipulaba su armamento de cargo . Durante esta acción, el arma se disparó e impactó directamente a la víctima, provocándole la muerte en el mismo recinto .

Intervención de la Fiscalía Militar y PDI

Inmediatamente tras ocurridos los hechos, el mando de la unidad dio cuenta de la situación a la Fiscalía Militar de Talca . El organismo persecutor dispuso la concurrencia de personal especializado de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar los peritajes correspondientes en el sitio del suceso y esclarecer la dinámica exacta del disparo .

Sumario interno y apoyo familiar

De forma paralela a la arista penal, el Regimiento N°16 inició una Investigación Sumaria Administrativa con el objetivo de determinar las eventuales responsabilidades internas en el manejo del armamento y los protocolos de seguridad . La jefatura aseguró que se encuentra colaborando “estrechamente” con las autoridades competentes para el total esclarecimiento de los hechos .

A través de un comunicado oficial, la institución expresó su “profundo pesar” por la sensible pérdida de uno de sus camaradas de armas . Asimismo, confirmaron que ya se encuentran entregando todo el apoyo correspondiente a la familia del soldado fallecido en este trágico episodio .

