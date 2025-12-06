;

Guardia muere apuñalado en paradero de la Alameda tras regresar de su turno

La víctima, un trabajador de aproximadamente 40 años, fue atacada por un sujeto que lo abordó en Estación Central; el agresor fue detenido y la PDI indaga la dinámica del crimen.

Verónica Villalobos

Guardia muere apuñalado en paradero de la Alameda tras regresar de su turno

Santiago

Un guardia de seguridad murió la mañana de este sábado tras ser apuñalado mientras regresaba a su hogar, en un paradero ubicado en Alameda con avenida Padre Alberto Hurtado, en la comuna de Estación Central. El hecho ocurrió cerca de las 08:30 horas, cuando el trabajador descendió del transporte junto a un compañero luego de terminar su turno.

Según los primeros antecedentes, un sujeto se acercó a ambos y les preguntó si eran guardias antes de atacar a la víctima con al menos dos heridas cortopunzantes. El trabajador, de alrededor de 40 años, fue trasladado a la Mutual de Seguridad, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Carabineros detuvo al presunto agresor y lo trasladó al mismo recinto para constatar lesiones, donde el acompañante del guardia lo identificó como el responsable. Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias para esclarecer cómo se produjo el ataque.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad