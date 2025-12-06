Guardia muere apuñalado en paradero de la Alameda tras regresar de su turno

Santiago

Un guardia de seguridad murió la mañana de este sábado tras ser apuñalado mientras regresaba a su hogar, en un paradero ubicado en Alameda con avenida Padre Alberto Hurtado, en la comuna de Estación Central. El hecho ocurrió cerca de las 08:30 horas, cuando el trabajador descendió del transporte junto a un compañero luego de terminar su turno.

Según los primeros antecedentes, un sujeto se acercó a ambos y les preguntó si eran guardias antes de atacar a la víctima con al menos dos heridas cortopunzantes. El trabajador, de alrededor de 40 años, fue trasladado a la Mutual de Seguridad, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Carabineros detuvo al presunto agresor y lo trasladó al mismo recinto para constatar lesiones, donde el acompañante del guardia lo identificó como el responsable. Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias para esclarecer cómo se produjo el ataque.