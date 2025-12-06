Guardia muere apuñalado en paradero de la Alameda tras regresar de su turno
La víctima, un trabajador de aproximadamente 40 años, fue atacada por un sujeto que lo abordó en Estación Central; el agresor fue detenido y la PDI indaga la dinámica del crimen.
Santiago
Un guardia de seguridad murió la mañana de este sábado tras ser apuñalado mientras regresaba a su hogar, en un paradero ubicado en Alameda con avenida Padre Alberto Hurtado, en la comuna de Estación Central. El hecho ocurrió cerca de las 08:30 horas, cuando el trabajador descendió del transporte junto a un compañero luego de terminar su turno.
Según los primeros antecedentes, un sujeto se acercó a ambos y les preguntó si eran guardias antes de atacar a la víctima con al menos dos heridas cortopunzantes. El trabajador, de alrededor de 40 años, fue trasladado a la Mutual de Seguridad, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.
Carabineros detuvo al presunto agresor y lo trasladó al mismo recinto para constatar lesiones, donde el acompañante del guardia lo identificó como el responsable. Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias para esclarecer cómo se produjo el ataque.
