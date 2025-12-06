Taste Atlas se rinde ante la Patagonia: El cordero al palo chileno entra al top mundial de los mejores platos / David-Prado

La gastronomía del extremo sur de Chile ha recibido un importante espaldarazo internacional. El reconocido sitio especializado Taste Atlas incluyó al tradicional “cordero al palo” en su prestigioso ranking de los 100 mejores platos del mundo para el periodo 2025/2026. La preparación magallánica logró ubicarse en el destacado puesto número 28, consolidándose como un referente culinario global.

La publicación no escatimó en elogios para esta técnica ancestral, describiéndola como una tradición arraigada tanto en Chile como en Argentina, especialmente en la zona de la Patagonia. El secreto de su éxito, según el portal, radica en la paciencia: “El cordero se cocina lentamente durante varias horas a fuego de leña, mientras se baña en sus propios jugos y grasa”, detalla la reseña. Este proceso garantiza un resultado inigualable: una carne tierna y jugosa por dentro, protegida por una capa de piel perfectamente crujiente.

Simplicidad y acompañamiento perfecto

Taste Atlas también destacó la nobleza de los ingredientes utilizados durante la cocción. A menudo, la carne se enriquece simplemente con una mezcla de agua tibia, sal y ajo, permitiendo que el sabor natural del producto sea el protagonista. Como recomendación para los comensales internacionales, el sitio sugirió servir este manjar acompañado de pebre, el popular condimento chileno que equilibra la grasa de la carne con su frescura picante.

En la cima del listado general, el primer lugar fue para el “Vori-vori” de Paraguay, una sopa de harina de maíz y queso, seguido por íconos mundiales como la pizza napolitana y el tajarin al tartufo bianco de Italia.

La cocina chilena sube de categoría

El reconocimiento al cordero no fue la única buena noticia. En el ranking paralelo de las 100 mejores gastronomías por país, Chile alcanzó la posición número 32. Con esta ubicación, la cocina nacional superó a tradiciones culinarias de renombre como las de Austria, República Checa, Egipto y Palestina. A nivel global, el podio de las mejores cocinas quedó conformado por Italia, Grecia y Perú, reafirmando el liderazgo latinoamericano en la mesa mundial.