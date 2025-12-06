“Se abre una nueva esperanza”: Nieta de María Elcira anuncia nueva medida para encontrar a la mujer desaparecida

Una luz de esperanza se enciende para la familia de María Elcira Contreras, la adulta mayor de 85 años desaparecida desde el Día de la Madre de 2024 en Limache. Su nieta, Carla Hernández, confirmó a La Cuarta que la Fiscalía finalmente autorizó la participación del reconocido grupo de rescatistas “Los Topos Chile” para cooperar en las labores de rastreo en el sector donde se perdió el rastro de la mujer.

La decisión llega tras la insistencia de los familiares, quienes han manifestado haber agotado todas las instancias convencionales sin obtener resultados positivos. “Tomamos contacto con el grupo de búsqueda Topos Chile, quienes son los mejores por la experiencia y los resultados que han tenido en Chile y en el extranjero”, explicó Hernández, destacando que esta unidad trabaja con metodologías investigativas y tecnología de punta que podría ser clave para resolver el enigma.

Certezas e hipótesis en el Fundo Las Tórtolas

Para el círculo cercano de María Elcira, la premisa sigue siendo clara: la adulta mayor ingresó al Fundo Las Tórtolas y nunca salió. “Tenemos la certeza de que ella entró... y no salió de ese lugar, al menos por sus propios medios no pudo hacerlo”, enfatizó la nieta a La Cuarta. Esta convicción es lo que impulsa la necesidad de un rastreo especializado en el terreno, más allá de las pericias ya realizadas.

Respecto a las teorías sobre lo ocurrido, la familia mantiene una postura cauta pero firme. Si bien creen que pudo existir intervención de terceras personas, también reconocen la complejidad logística de dicha hipótesis. “Pensamos que es difícil que la hayan sacado del lugar por el riesgo de que los involucrados pudieran haber sido descubiertos esa noche”, agregó Hernández, sugiriendo que la respuesta podría estar aún dentro del predio.

Próximos pasos

La incorporación de “Los Topos” cuenta con el respaldo de la Fiscalía Nacional, gestión que fue agradecida públicamente por la familia. Ahora, el proceso entra en una etapa operativa: se está a la espera de las instrucciones formales para coordinar el despliegue en terreno y concretar las nuevas búsquedas.

El objetivo final es uno solo: “Llegar hasta el tan ansiado encuentro con nuestra amada abuela Chira”, sentenció Carla Hernández, marcando el inicio de una nueva fase en un caso que ha mantenido en vilo a la comunidad de Limache y al país por más de un año.