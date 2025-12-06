Registran a hombre repeliendo asalto a tiros: disparó varias veces para impedir ataque contra una mujer y su hija / Diego Martin

Un video registrado en la Región Metropolitana se viralizó durante las últimas horas, mostrando el momento en que un ciudadano extranjero, desde su domicilio, advierte un asalto contra una mujer y su hija y decide intervenir.

En concreto, en las imágenes se observa al hombre percutando al menos siete disparos en dirección a los asaltantes, quienes huyen del lugar.

El registro superó rápidamente miles de reproducciones donde varios usuarios valoraron que protegiera a las víctimas, mientras otros cuestionaron el uso de un arma en la vía pública y si contaba o no con autorización para portarla.

Por ahora, Carabineros no ha informado sobre denuncias vinculadas al hecho, la eventual tenencia legal del arma ni el estado de la mujer y la menor.

En ese contexto, tampoco se ha confirmado si los delincuentes fueron detenidos.