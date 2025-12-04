;

VIDEO. “Camp Rock 3″ ya es una realidad: mira el primer tráiler de la nueva película de los Jonas Brother

Disney trae de regreso uno de los títulos que supo brillar en la época dorada del contenido juvenil.

José Campillay

“Camp Rock 3″ ya es una realidad: mira el primer tráiler de la nueva película de los Jonas Brother

Tras un largo tiempo cargado de rumores y especulaciones, la tarde de este jueves 4 de diciembre finalmente llegaron las primeras imágenes de Camp Rock 3, un recordado título de Disney.

Luego de las películas de 2008 y 2010, en plena época dorada del contenido juvenil en la compañía, era impensable que los protagonistas regresaran para una nueva entrega. Pero hoy es una realidad.

A pesar de que hubo más de alguna reunión especial entre medio, ahora podemos hablar de un tercer filme a más de una década después, generando gran ilusión entre los fanáticos por lo que podamos ver en pantalla.

Los Jonas Brothers (Joe, Nick y Kevin) vuelven como los Connect 3, aunque, tal como se sabía, Demi Lovato no participará como actriz, sino que se desempeñará como productora ejecutiva.

El tráiler presentado introduce a una nueva camada de campistas en el icónico campamento musical. La secuela retoma la esencia de amistad y música que definió las entregas previas.​

La historia arranca cuando Connect 3 pierde su acto de apertura para una gira de reencuentro masiva, lo que los lleva de regreso a Camp Rock en busca del próximo talento estelar.

Mientras los campistas compiten por la oportunidad de telonear a su banda favorita, surgen roces que ponen a prueba lealtades y generan alianzas sorpresivas, confesiones y romances inesperados.

Joe, Nick y Kevin Jonas retoman sus roles como Shane, Nate y Jason Gray, respectivamente, mientras Maria Canals-Barrera regresa como Connie, completando el núcleo del elenco original de 2008.

Detrás de cámaras

Lovato, estrella de las dos primeras películas, ejerce como productora ejecutiva junto a Tim Federle, Betsy Sullenger, Spencer Berman, Gary Marsh y los propios Jonas Brothers.

La dirección está a cargo de Veronica Rodriguez, con guion de Eydie Faye y producción de Disney Branded Television, más coreografías de Jamal Sims.

