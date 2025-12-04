“Camp Rock 3″ ya es una realidad: mira el primer tráiler de la nueva película de los Jonas Brother

Tras un largo tiempo cargado de rumores y especulaciones, la tarde de este jueves 4 de diciembre finalmente llegaron las primeras imágenes de Camp Rock 3, un recordado título de Disney.

Luego de las películas de 2008 y 2010, en plena época dorada del contenido juvenil en la compañía, era impensable que los protagonistas regresaran para una nueva entrega. Pero hoy es una realidad.

A pesar de que hubo más de alguna reunión especial entre medio, ahora podemos hablar de un tercer filme a más de una década después, generando gran ilusión entre los fanáticos por lo que podamos ver en pantalla.

Los Jonas Brothers (Joe, Nick y Kevin) vuelven como los Connect 3, aunque, tal como se sabía, Demi Lovato no participará como actriz, sino que se desempeñará como productora ejecutiva.

El tráiler presentado introduce a una nueva camada de campistas en el icónico campamento musical. La secuela retoma la esencia de amistad y música que definió las entregas previas.​

La historia arranca cuando Connect 3 pierde su acto de apertura para una gira de reencuentro masiva, lo que los lleva de regreso a Camp Rock en busca del próximo talento estelar.

Mientras los campistas compiten por la oportunidad de telonear a su banda favorita, surgen roces que ponen a prueba lealtades y generan alianzas sorpresivas, confesiones y romances inesperados.

Joe, Nick y Kevin Jonas retoman sus roles como Shane, Nate y Jason Gray, respectivamente, mientras Maria Canals-Barrera regresa como Connie, completando el núcleo del elenco original de 2008.

Detrás de cámaras

Lovato, estrella de las dos primeras películas, ejerce como productora ejecutiva junto a Tim Federle, Betsy Sullenger, Spencer Berman, Gary Marsh y los propios Jonas Brothers.

La dirección está a cargo de Veronica Rodriguez, con guion de Eydie Faye y producción de Disney Branded Television, más coreografías de Jamal Sims.