Joaquín Montecinos da nuevas pistas sobre su próximo destino: “Ya hay conversaciones”

Joaquín Montecinos, actualmente sin club desde su polémica salida de O’Higgins en octubre pasado, dio nuevas pistas sobre su próximo destino mientras sigue entrenando de manera individual hasta encontrar un nuevo equipo.

“Mi carrera hoy en día está en una pausa. Se trata de una pausa lógica, porque estoy como jugador libre, por lo mismo me lo he tomado con mucha calma. Todas las cosas pasan por algo y hoy en día estoy centrado 100% en mi familia y en prepararme para lo que viene”, partió señalando el delantero en diálogo con LUN.

“Mi representante está trabajando en las opciones que se están abriendo. Ya hay conversaciones, así que eso me deja tranquilo”, aseguró el atacante de 29 años.

Montecinos apunta al extranjero

Respecto a las opciones que baraja para seguir su carrera futbolística, Joaquín Montecinos reconoció: “Está la posibilidad de ir al extranjero. Puede ser en muchas partes del mundo, no es algo específico”.

“Será una decisión que tomaremos en familia, con las opciones que tengamos sobre la mesa, lo que sea mejor para nosotros como familia y también para mí como profesional”, agregó el futbolista que pasó por Audax Italiano, La Serena, Melipilla y San Luis.

Vale recordar que Joaquín Montecinos se fue de O’Higgins en octubre pasado al no ser considerado por el DT de los celestes, Francisco Meneghini. El entrenador lo “borró” del equipo después de que el delantero intentara irse a Colo Colo a mitad de año, fichaje que finalmente no se concretó.