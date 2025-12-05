;

“Podría haber muerto tirada en la calle a espera de una ambulancia (...) solo pensaba en mis hijos”

La bailarina, madre de dos hijos, se encuentra en la UTI tras ser chocada por un auto que se había pasado la luz roja.

Alejandro Basulto

TVN

TVN

María Isabel “Icha” Sobarzo, recordada por su paso en Rojo, vive días difíciles tras un violento choque ocurrido el sábado en Puente Alto.

La bailarina, madre de dos hijos, contó que el impacto se produjo cuando se dirigía a comprar almuerzo y un vehículo se pasó la luz roja en avenida Concha y Toro, golpeando su camioneta Ssangyong Torres por el costado del copiloto.

Me cuestioné todo, el qué pasaría si no estuviera viva. Esto pasó a ocho minutos en auto de mi casa, hice algo supercotidiano”, relató a LUN desde la Clínica Dávila Vespucio, donde permanece en la UTI.

Revisa también:

ADN

Sobre el momento del accidente, explicó: “Yo pasé muy tranquila en luz verde y los autos estaban parados, y en un segundo sentí el impacto por el lado del copiloto, más tirado hacia la punta. Yo creo que si es el impacto por mi puerta, no la cuento”.

La exchica Rojo recordó que tras el choque intentó mantenerse consciente: “Lo único que veía era polvo dentro del auto, y comencé a hablarme: ‘No te duermas, Icha’, y pensaba en mis hijos. Los nombraba todo el rato: ‘Laura, Lucas’ (sus pequeños de 3 y 10 años)”.

Y recordó cómo pidió socorro: “Me di cuenta de que podía mover mis brazos, bajé el vidrio y saqué la mano para decir: ‘Por favor, ayúdenme’”.

Tras ello, denunció la demora en la atención tanto de Carabineros como de los profesionales de salud. “Pasaron más de dos horas y no llegaban ni ellos ni una ambulancia (...) Si me hubiera pasado algo aún más grave, podría haber muerto tirada en la calle a la espera de una”, afirmó.

Finalmente, Icha Sobarzo reveló la magnitud de sus lesiones: “Resulté con dos vértebras de la espalda dañadas, dos costillas fracturadas, y por el movimiento las costillas pasaron a llevar el hígado y le hicieron un corte”. Tras varios días de tratamiento, los médicos confirmaron que no será necesaria cirugía. “Lo importante es que estoy viva, recuperándome”, concluyó.

