VIDEO. “Mi intención no fue molestarlo ni molestar a su fanaticada, pero fueron días dolorosos”

El humorista fue fuertemente criticado por la fans del cantante mexicano luego de que lo imitara.

Alejandro Basulto

Durante la ceremonia de los Copihues de Oro, Stefan Kramer aprovechó el escenario, donde subió tras el reconocimiento que se hizo a su trayectoria, para referirse a la controversia que generó su imitación de Cristián Castro en el cierre de la Teletón 2025.

Al comienzo, el humorista dijo: “Quiero dedicarle este premio a Cristian Castro. Mi intención no fue molestarlo ni molestar a su fanaticada, pero fueron días dolorosos. Me acuerdo que un día estaba viendo la tele y Neme ‘no sé, no me gustó, lo encontré fome, falta de ritmo, yo preguntaba por qué no hizo a alguien de nosotros, a Don Francisco, no sé, por ejemplo a mí’”, imitando al rostro de Mega.

El comediante continuó recordando las críticas que recibió: “Cosas que uno recibe, como que por ejemplo, el personaje se parecía más al Tachuela Chico. O al Perham de Romané, o a Luciano Marocchino. Mira, la verdad, es que quiero agradecer el apoyo que he recibido estos días de mi familia, de mi esposa, que ella siempre será la niña que me llena el alma (...) a mis hijos también”.

Luego, Kramer reflexionó: “Estoy muy agradecido de poder dedicarme a esto, lo amo profundamente, dedico todo el tiempo de vida para entregar algo bonito, y quisiera dar un mensaje: que, en todo este tiempo, y en lo que hacemos nosotros, estamos expuestos a lo bueno, a lo malo, a actuaciones buenas, más o menos, malas, pero creo que es importante siempre intentarlo”.

Finalmente, el imitador concluyó: “A veces, cuando suceden polémicas o cosas chiquititas, uno como que agarra eso negativo, lo hacís propio, lo repites en la casa, y uno se hunde, se paraliza“.

“Han pasado los años y yo quiero agradecer, a la vida, al trabajo, a mi equipo, poder tener hoy día esa tranquilidad de poder mirarlo con más perspectiva, y decir que es importante intentarlo siempre, no rendirse, no paralizarse”, cerró.

