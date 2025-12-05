;

VIDEO. “No quiero que se vaya”: El emotivo encuentro entre Presidente Boric y el niño que lloró por el fin de su mandato

La emoción del pequeño llegó hasta La Moneda y terminó en un encuentro inesperado.

Javiera Rivera

Instagram ADN Radio

Un video viralizado en TikTok mostró a Santino, un niño de cinco años de San Pedro de la Paz, llorando desconsolado al enterarse de que el Presidente Gabriel Boric dejará su cargo en marzo de 2026.

En el registro, compartido por su madre, el pequeño decía entre lágrimas que quería que el mandatario “nunca se fuera” e incluso lo invitaba a tomar once en su casa, prometiéndole sopaipillas.

La reacción del menor generó una ola de ternura en redes sociales y rápidamente llegó hasta el propio Presidente, quien decidió sorprenderlo con una llamada para agradecerle el cariño y calmar su preocupación.

Presidente Boric y su encuentro con Santino

Finalmente, el emotivo intercambio se concretó en un encuentro presencial. Santino viajó junto a su familia hasta el Palacio de La Moneda, donde pudo cumplir su sueño de conocer en persona al mandatario que tanto admira.

Tras la reunión, Boric compartió una publicación en X celebrando la visita:

“Por fin nos pudimos conocer con Santino, que viajó junto a su familia desde San Pedro de la Paz a La Moneda. Una alegría recibirlos y poder conversar con ustedes”, escribió.

Revisa el emotivo momento:

