VIDEO. Cristián Castro responde sin pelos en la lengua a polémica imitación de Kramer en Teletón 2025

A horas de partir de Chile, el mexicano habló sin filtros sobre la caricatura que generó críticas.

Cristián Castro volvió a referirse a la controvertida imitación que realizó Stefan Kramer durante la Teletón 2025, esta vez entregando una respuesta más extensa, justo antes de abandonar Chile tras sus conciertos en el Movistar Arena.

La rutina del comediante, presentada en el cierre de la cruzada solidaria, generó una fuerte ola de críticas en redes sociales: muchos seguidores del mexicano calificaron la performance como “fome”, “desubicada” e incluso “ofensiva”.

Aunque el artista ya había hecho una breve mención al tema en su show del lunes, donde lanzó un espontáneo “¿Por qué me hacen esto?”, ahora profundizó en cómo tomó la parodia.

Castro sin pelos en la lengua

En concreto, antes de dejar el país, Castro señaló sobre el trabajo de Kramer: “Me parece un poquito excesiva, quizá”. “Pero si así me ven, si así me mira la gente… bueno, si les puedo servir de algo a un comediante, a la gente en general, a los periodistas, si yo puedo servirles de lo que sea”, señaló a Hay que decirlo de Canal 13, bajándole el perfil a la controversia y mostrando su habitual tono conciliador.

El intérprete de Azul también ironizó sobre uno de los puntos más comentados por el público: su acento. “Mucha gente debe pensar por qué hablo como argentino; es que estuve pololeando con una cordobesa”, lanzó, retomando lo que ya había comentado en el escenario del Movistar Arena.

La polémica, sin embargo, sigue latente. Los cuestionamientos hacia Kramer no han cesado, especialmente a pocas semanas de su presentación en el Festival de Viña 2026.

En redes sociales, varios usuarios insistieron en que la imitación estuvo “mal lograda” y “fuera de tono”, mientras otros defendieron al comediante asegurando que se trataba de humor político y pop, como en cada Teletón.

