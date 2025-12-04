;

La nueva confesión de Sammis Reyes que genera ruido en redes sociales: reveló coqueteo con exsuegra

En pleno revuelo por sus dichos de paternidad, el deportista reveló un incómodo episodio familiar que abrió un nuevo espacio de comentarios.

Nelson Quiroz

Sammis Reyes y Emilia Dides atraviesan un momento personal intenso y mediático. A pocas semanas de convertirse en padres, la pareja continúa impulsando su pódcast Esto es incómodo, un espacio donde han decidido abordar sin filtros situaciones personales que inevitablemente terminan encendiendo las redes sociales.

Y esta semana, el exjugador de la NFL volvió a quedar en el centro del debate tras protagonizar una nueva revelación que sorprendió incluso a su pareja.

El deportista, que viene arrastrando críticas por declaraciones recientes sobre su futura paternidad, abrió el episodio asegurando que tenía “historias raras” de relaciones pasadas. Aquella frase bastó para que Emilia lo instara a contar más, sin imaginar la reacción que provocaría.

La tensión creció entre ambos a medida que Reyes avanzaba en el relato. Solo entonces, pasada la mitad del capítulo, decidió sincerarse y contar lo que había mantenido reservado durante años.

La revelación de Sammis

Según relató, una de sus exparejas no fue el único vínculo complejo que enfrentó en el pasado. También vivió una situación que, con el tiempo, llegó a normalizar: un coqueteo inesperado por parte de la madre de aquella pareja.

Reyes narró que en una ocasión fue a ayudar con labores domésticas y terminó solo con la mujer, quien le sugirió que se quitara la polera para “no mancharla”. Él accedió sin mayor análisis, hasta que un gesto lo alertó. “Me hizo una mirada de arriba abajo”, relató. “Ahí dije: ¿qué está pasando?”. Con los años, comprendió que la situación había sido más incómoda de lo que quiso aceptar en ese momento.

La confesión dejó impactada a Dides, quien reaccionó entre incredulidad y humor, y volvió a desatar conversaciones en redes sociales sobre los límites, las dinámicas familiares y el explosivo estilo confesional que la pareja ha adoptado en su pódcast.

Reyes, lejos de bajar el perfil, aseguró que aún tiene muchas historias que contar, dejando abierta la puerta a nuevas polémicas en los próximos episodios.

