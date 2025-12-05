;

IPC crece dentro de lo esperado durante noviembre: quesos, pan y transporte aéreo internacional entre lo que más subió

La inflación acumula un 3,7% en lo que va del año.

Juan Castillo

Agencia Uno | Getty Images

Agencia Uno | Getty Images

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de noviembre.

El informe reveló que durante el onceavo mes del 2025, el costo de la vida presentó una variación de 0,3% en Chile, en línea con las expectativas del mercado.

En detalle, la inflación acumula un 3,7% en el año y 3,4% a doce meses, donde destacaron las alzas en transporte y vestuario y calzado; y la disminución de la división bebidas alcohólicas y tabaco.

Entre las divisiones que registraron alzas en sus precios destacaron transporte (0,7%) con 0,090 puntos porcentuales (pp.), y vestuario y calzado (2,6%) con 0,063pp.

El primer ítem anotó aumentos mensuales en 6 de sus 11 clases. La más importante fue transporte aéreo de pasajeros (22,8%), que incidió 0,169pp.

En vestuario y calzado, se consignaron alzas mensuales en sus 4 clases. La más importante fue vestuario (2,3%) que aportó 0,034pp., seguida de calzado (3,0%), con 0,028pp.

Finalmente, transporte aéreo internacional (28,6%), quesos (4,0%), pan (1,6%), y alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares (0,8%) aparece entre lo que más subió.

