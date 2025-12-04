;

Por compras de Navidad: experto entrega claves para evitar sobreendeudamiento durante fin de año en Chile

Diciembre suele ser un mes complicado para miles de familias en Chile.

Juan Castillo

Aguinaldo Navidad 2024

Aguinaldo Navidad 2024

Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo vuelven a poner presión sobre el presupuesto de miles de familias chilenas.

Aunque diciembre es tradicionalmente el mes de mayor consumo, la reciente Encuesta de Navidad de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) reveló que un 38% de las personas comprará menos regalos y un 36% planea gastar menos que el año pasado.

Esta combinación de alta demanda y menor disponibilidad económica crea un escenario fértil para el sobreendeudamiento.

Revisa también:

ADN

Eduardo Lara, del Departamento Asistencia Deudores del estudio jurídico Alfaro y Madariaga, señaló que este mes “el consumo se dispara y mucha gente confunde acceso al crédito con capacidad real de pago”.

Por lo mismo, el profesional indicó en que la clave “está en gastar dentro de las posibilidades reales de cada familia y no dentro del margen que ofrecen las instituciones financieras”.

También señaló la importancia de revisar las condiciones completas de cualquier crédito y, en caso de estar ya enfrentando problemas, buscar asesoría antes de tomar decisiones como repactaciones apresuradas.

De hecho, la mejor opción no siempre es repactar. Según el abogado, este mecanismo puede reducir la cuota mensual, pero, por lo general, aumenta el costo total de la deuda, además de mantener a la persona en DICOM.

Mientras que frente a deudas estructurales, Lara recomendó evaluar alternativas como la renegociación establecida en la Ley N° 20.720. “Es un procedimiento formal, supervisado por la Superintendencia de Insolvencia, que permite reorganizar las deudas, suspender demandas y embargos, y buscar una solución sostenible”, aseveró.

