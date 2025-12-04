Bandera chilena sorprende en el homenaje de Megadeth a Ozzy Osbourne en el puente Black Sabbath

La agrupación de thrash metal Megadeth protagonizó este jueves un sentido tributo al icónico vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, fallecido el 22 de julio a los 76 años de edad.

Los músicos se acercaron al puente Black Sabbath, ubicado sobre el canal de Broad Street en Birmingham, Inglaterra, un sitio emblemático donde admiradores depositan ofrendas para el artista.​

En el lugar, los integrantes colocaron una cerveza a medio abrir y observaron durante un minuto de silencio en señal de respeto profundo hacia Osbourne con un homenaje simple, clásico, pero muy sentido.

En ese momento, que quedó registrado en video, destacó la presencia de una bandera chilena entre las decenas de tributos, colocada por algún seguidor nacional en memoria del ‘Príncipe de las Tinieblas’.​

Este episodio vuelve a remarcar la conexión especial que logró Osbourne a nivel internacional, dejando un legado imborrable entre sus colegas y seguidores en todo el mundo.