FOTOS. Estos tres discos chilenos aparecen entre los 50 mejores álbumes en español del 2025

La prestigiosa revista Rolling Stone destacó a los chilenos Mon Laferte, Easykid y Akriila dentro de su listado de “Los 50 grandes álbumes en español de 2025”.

Gabriel Martínez

El pasado martes, la revista Rolling Stone liberó su ranking de “Los 50 grandes álbumes en español de 2025”. Trap, pop, rock, folclore y fusiones experimentales marcaron el año musical en la industria latinoamericana.

En el top 10 aparecen grandes figuras como Bad Bunny con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” (puesto 8°), los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso con “Papota” (puesto 6°), la española Rosalía con “Lux” (puesto 5°), entre otros.

El listado es encabezado por el joven argentino de 19 años, Milo J, con “La vida era más corta”, disco que fusiona el folclore trasandino con sonidos experimentales actuales y trae icónicas voces de la música latina como Silvio Rodríguez y Mercedes Sosa.

En el segundo lugar aparece el mexicano Kevin Karl con “Ultra Sodade”, “sin perder su esencia, expande su sonido hacia el dream pop y los sintetizadores”, recalca Rolling Stone. El top 3 lo cierra Natalia Lafourcade con “Cancionera”, disco que muestra una faceta distinta de la mexicana, “con su artesanía del corazón, se siente como un abrazo que reconforta mientras llega la lluvia”, indica la revista.

Tres discos chilenos dicen presente en el listado

En el puesto 31 aparece “Femme Fatale”, el álbum en el que Mon Laferte incorporó influencias del jazz y el cabaret, “Mon hurgó en sus heridas del pasado y las sanó con la fortaleza de su yo del presente”, indicó la revista.

En el lugar 43 aparece “Epistolares+”, la versión deluxe del disco de Akriila lanzado en 2024, una propuesta que, según Rolling Stone, consolidó una evolución con nuevos temas junto a artistas como Latin Mafia y Bb Trickz.

El ranking también consideró a Easykid, quien cerró la presencia chilena con el puesto 46 gracias a “I’m Part”, trabajo que la Rolling Stone describió como “el reggaetón oscuro y emocional se fusiona con sonidos industriales y melódicos”, asegura la revista sobre el último trabajo del antofagastino.

