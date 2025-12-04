Gobierno desmiente a Kast por dichos sobre femicidios: “Es falso”

El Gobierno salió a responder con fuerza a las afirmaciones del candidato presidencial José Antonio Kast, quien durante el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) aseguró que la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres habría provocado un aumento en los femicidios en el país.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, calificó esas declaraciones como “falsas” y llamó a no desinformar sobre un tema que, dijo, requiere “seriedad y responsabilidad”.

Antonia Orellana / Oscar Guerra Ampliar

Según explicó la secretaria de Estado, los femicidios consumados se mantienen en un rango estable desde que esta figura penal fue creada hace más de una década, por lo que no existe un alza sostenida que respalde la interpretación del candidato republicano. “Es falso que la Ley Integral haya disparado los femicidios. La evidencia oficial muestra que las cifras no han aumentado”, afirmó.

Orellana detalló que, a diferencia de la afirmación de Kast, lo que sí ha crecido de manera importante son las herramientas de protección y control. Desde la entrada en vigencia de la ley, sostuvo, se han establecido cerca de 17 mil medidas cautelares, lo que ha permitido reforzar la vigilancia y evitar delitos graves.

Además, la normativa permitió perseguir conductas que antes quedaban sin sanción, como la difusión no consentida de imágenes íntimas, lo que ha derivado en un incremento de denuncias.

La ministra también aclaró otro punto mencionado por Kast: la decisión de parlamentarios de su sector de llevar la Ley Integral al Tribunal Constitucional. “El motivo fue la referencia a educación no sexista. No tenía ninguna relación con los femicidios”, puntualizó.

El candidato insistió en el debate que “Chile tiene hoy más homicidios” y acusó al Ejecutivo de no haber considerado las observaciones de su sector durante la tramitación de la ley.

“¿Cuál fue el resultado de la ley? Aumentar los femicidios, porque no consideraron nuestras opiniones”, dijo.

Sus palabras generaron inmediata respuesta política y abrieron un nuevo flanco en la recta final de la campaña presidencial.

Desde el Gobierno recalcaron que la discusión sobre violencia de género no puede sostenerse sobre datos erróneos.