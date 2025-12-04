;

Gobierno descarta viaje del Presidente Boric al norte y se distancia del tono político de Perú en crisis fronteriza

La Moneda insiste en que no entrará en escaladas públicas mientras Perú mantiene un tono más confrontacional.

Javiera Rivera

Presidente Gabriel Boric

Presidente Gabriel Boric / VICTOR HUENANTE

El Gobierno confirmó que el Presidente Gabriel Boric no viajará a la frontera con Perú, pese al aumento de tensión generado tras la visita del mandatario interino peruano, José Jerí, a Tacna para supervisar el despliegue militar en la zona limítrofe.

Desde La Moneda, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que Chile mantendrá su estrategia basada en coordinación técnica y operativa, marcada por el plan de control fronterizo vigente.

Además y que no responderá a “gestos políticos” ni a señales simbólicas enviadas desde Lima. “Las estrategias internas del Perú no ameritan un pronunciamiento del Estado de Chile”, reiteró.

El contraste con la postura peruana ha sido evidente. El ministro del Interior de Perú, Vicente Tiburcio, recorrió la frontera junto a Jerí y defendió el despliegue militar, asegurando que el tránsito está operativo y que cualquier migrante sin registro será devuelto inmediatamente.

En el plano diplomático, fuentes de Cancillería transmiten que Chile no está dispuesto a replicar “modelos improvisados” ni a escalar la tensión con medidas de impacto mediático.

Según estas mismas fuentes, la estrategia peruana ha mostrado señales de erraticidad y reactividad, motivada más por presiones políticas internas que por una política migratoria sostenible.

De esta forma, el Ejecutivo chileno refuerza su decisión de mantener el operativo fronterizo sin incorporar gestos simbólicos y evitar un intercambio de señales que, según advierten en La Moneda, no contribuyen a resolver la situación en la frontera norte.

