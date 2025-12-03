¡Ya puedes apadrinar un sueño! Campaña navideña da el ‘vamos’ de la mano de CorreosChile y Ripley
Están habilitados los puntos de recolección de regalos, en la Región Metropolitana, Viña del Mar y Concepción, facilitando que más personas puedan ayudar a cumplir los deseos escritos en cientos de cartas.
Para esta Navidad, Ripley vuelve a unirse con CorreosChile en la tradicional campaña “Apadrina un Sueño”, que por más de 30 años ha permitido cumplir los deseos de miles de niños y niñas en todo el país.
Con el objetivo de facilitar la participación y ampliar el alcance de la iniciativa para que lo bueno se multiplique, este año se han habilitado cuatro puntos de recolección de regalos en tiendas Ripley: Costanera Center y Parque Arauco en la RM; Mall Marina en Viña del Mar y Mall Plaza El Trébol en Concepción.
La gerente de marketing corporativo de Ripley, Carolina Massú, destacó que “queremos invitar a todas las personas a sumarse a esta campaña que llevamos a cabo de la mano de HP y Hasbro. ‘Apadrinar un Sueño’ es transformar una carta en una sonrisa, y gracias a estos puntos de entrega esperamos que muchos más puedan participar”.
“Apadrina un Sueño”
CorreosChile distribuirá todos los regalos de manera gratuita, asegurando que cada paquete llegue a su destino y cumpla con los deseos del niño o niña que escribió la carta.
La gerenta de Asuntos Corporativos de CorreosChile, María Elena Cooper, comentó que “como cada año -desde hace más de tres décadas- estamos poniendo toda nuestra capacidad logística, presencia y corazón a lo largo del país, para hacer realidad los sueños de miles de niñas, niños y familias en esta Navidad. Y en este círculo virtuoso, el papel que juega Ripley es fundamental, ya que nos permite conectar el propósito de nuestra campaña con el espíritu solidario de sus clientes y así cumplir sueños a más familias que lo necesitan en estas fiestas”.
¿Cómo participar?
- Selecciona una carta de un niño o niña con el sueño que deseas cumplir.
- Compra o prepara el regalo solicitado.
- Entrega el paquete en un punto habilitado de CorreosChile o en las tiendas Ripley de Costanera Center, Parque Arauco, Mall Marina o Mall Plaza El Trébol.
- Asegúrate de incluir: nombre, edad, dirección, código postal y teléfono de contacto del destinatario para facilitar la entrega.
En esta edición, las personas que apadrinen un sueño en las tiendas Ripley estarán participando además por 1 año de juguetes gratis, gracias al aporte de Hasbro. De esta manera, se busca que más niños tengan la posibilidad de cumplir sus sueños.