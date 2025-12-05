Un nuevo ataque del ejército de Estados Unidos contra una lancha que supuestamente estaba cargada de droga en el océano Pacífico oriental causó la muerte de cuatro personas este jueves.

El ataque, con el que el número de muertos sube a 87 por este tipo de ofensiva, tenía como objetivo una “embarcación en aguas internacionales operada por una organización designada terrorista”.

“Los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental”, afirmó el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.

Impactada por una explosión

“Cuatro narcoterroristas varones a bordo del barco murieron”, añadió. Las fuerzas armadas no han dado detalles de la organización criminal que supuestamente operaba el bote en esta ocasión.

La publicación incluía un video que mostraba una lancha de varios motores cruzando el mar a gran velocidad antes de ser impactada por una explosión que dejó la embarcación en llamas.

Revisa aquí el video del ataque a supuesta narcolancha: