La FIFA crea el “Premio de la Paz”: de qué se trata, cuándo se entrega y el polémico favorito para ganarlo

Este miércoles, la FIFA anunció la creación del “Premio FIFA de la Paz: El Fútbol Une al Mundo”, un nuevo galardón que distinguirá anualmente quienes utilicen el fútbol como herramienta de paz, inclusión y cohesión social.

La primera edición del premio se entregará el próximo 5 de diciembre, durante el sorteo del Mundial 2026, que se celebrará en Washington, Estados Unidos.

Según informó el organismo, este nuevo reconocimiento busca destacar a personas y organizaciones que contribuyan activamente a poner fin a conflictos o que fortalezcan los lazos entre comunidades mediante el fútbol.

El premio busca reflejar los valores de solidaridad, respeto y unidad que la FIFA promueve a nivel global. Al respecto, el presidente del ente rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, explicó los motivos detrás de la iniciativa.

“En un mundo cada vez más inestable y dividido, es fundamental reconocer la contribución excepcional de quienes trabajan incansablemente para poner fin a los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz. El fútbol representa la paz, y el Premio FIFA de la Paz honrará a quienes brindan esperanza a las futuras generaciones”, afirmó.

De acuerdo a los reportes de varios medios europeos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mantiene una estrecha relación con Infantino, es uno de los favoritos para llevarse este nuevo premio. De hecho, se espera que el mandatario del país norteamericano asista al sorteo del Mundial 2026, donde sería galardonado.