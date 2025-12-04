Bajó el de alcohol y cannabis: reportan aumento de uso de psicofármacos sin receta en la educación superior / Pablo Vera Lisperguer

SENDA presentó en la Dirección de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile los resultados del 3er Estudio de Drogas en Educación Superior, con la participación de autoridades del servicio y representantes de instituciones de todo el país.

La medición —realizada entre mayo y julio— encuestó a 28.362 estudiantes de 66 instituciones en las 16 regiones. Los datos muestran una baja en el consumo de alcohol y cannabis respecto del estudio anterior, pero ambas sustancias siguen siendo las de mayor presencia a nivel nacional. SENDA también detectó un aumento en el uso de psicofármacos sin receta: un 12% declaró haberlos consumido.

La Universidad de Chile participó por primera vez y obtuvo cerca de 1.300 respuestas. Un 62% de los estudiantes declaró haber consumido alcohol en el último mes y un 39,5% reportó uso de cannabis durante este año, cifras alineadas con la tendencia nacional.

La directora de Salud Estudiantil, Ivonne Ahlers, abrió la actividad destacando la importancia de abordar el tema desde el ámbito universitario. Luego intervino la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Josiane Bonnefoy, quien afirmó que “la prevención y el acompañamiento ante el consumo de sustancias es una prioridad institucional y es un desafío que debemos abordar de manera colectiva y coordinada”.

La directora nacional de SENDA, Natalia Riffo, señaló que “la participación de las casas de estudios es fundamental para avanzar en políticas de prevención que tengan asidero en los datos de esta encuesta”, y destacó iniciativas como Academia SENDA, que entrega recursos a profesionales para fortalecer culturas preventivas.

Al cierre, SENDA y las instituciones participantes firmaron un compromiso para continuar la mesa de trabajo durante 2026. Bonnefoy sostuvo que “la firma de este compromiso es una señal concreta de nuestra disposición a promover espacios de colaboración y cuidado para la comunidad estudiantil”.