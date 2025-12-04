;

Bajó el de alcohol y cannabis: reportan aumento de uso de psicofármacos sin receta en la educación superior

El 3er Estudio de Drogas en Educación Superior evidenció cambios en los patrones de consumo entre estudiantes y abrió un nuevo debate sobre las estrategias de prevención dentro de las instituciones del país.

Cristóbal Álvarez

Bajó el de alcohol y cannabis: reportan aumento de uso de psicofármacos sin receta en la educación superior

Bajó el de alcohol y cannabis: reportan aumento de uso de psicofármacos sin receta en la educación superior / Pablo Vera Lisperguer

SENDA presentó en la Dirección de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile los resultados del 3er Estudio de Drogas en Educación Superior, con la participación de autoridades del servicio y representantes de instituciones de todo el país.

La medición —realizada entre mayo y julio— encuestó a 28.362 estudiantes de 66 instituciones en las 16 regiones. Los datos muestran una baja en el consumo de alcohol y cannabis respecto del estudio anterior, pero ambas sustancias siguen siendo las de mayor presencia a nivel nacional. SENDA también detectó un aumento en el uso de psicofármacos sin receta: un 12% declaró haberlos consumido.

La Universidad de Chile participó por primera vez y obtuvo cerca de 1.300 respuestas. Un 62% de los estudiantes declaró haber consumido alcohol en el último mes y un 39,5% reportó uso de cannabis durante este año, cifras alineadas con la tendencia nacional.

Revisa también:

ADN

La directora de Salud Estudiantil, Ivonne Ahlers, abrió la actividad destacando la importancia de abordar el tema desde el ámbito universitario. Luego intervino la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Josiane Bonnefoy, quien afirmó que “la prevención y el acompañamiento ante el consumo de sustancias es una prioridad institucional y es un desafío que debemos abordar de manera colectiva y coordinada”.

La directora nacional de SENDA, Natalia Riffo, señaló que “la participación de las casas de estudios es fundamental para avanzar en políticas de prevención que tengan asidero en los datos de esta encuesta”, y destacó iniciativas como Academia SENDA, que entrega recursos a profesionales para fortalecer culturas preventivas.

Al cierre, SENDA y las instituciones participantes firmaron un compromiso para continuar la mesa de trabajo durante 2026. Bonnefoy sostuvo que “la firma de este compromiso es una señal concreta de nuestra disposición a promover espacios de colaboración y cuidado para la comunidad estudiantil”.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad