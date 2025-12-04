;

Vin Diesel trabaja en una nueva película que trae de regreso un clásico juego de mesa de Mattel

Desde la compañía apuestan en el enfoque del actor que protagonizará y producirá este proyecto live-action.

José Campillay

En Hollywood siguen apostando por la creación de películas basadas en los clásicos juegos de mesa, llevando piezas icónicas que marcaron a más de una generación a la gran pantalla.

En este contexto, Mattel ha sabido marcar tendencia y pretende mantenerse en buena posición dentro de la industria cinematográfica, llevando algunas de sus principales marcas al cine.

Ahora, en una colaboración inesperada con Vin Diesel, uno de los actores más populares de los últimos años, pretenden hacer lo propio con Rock ‘Em Sock ‘Em Robots.

Se trata de un proyecto anunciado inicialmente en 2021, aunque parecía olvidado en el tiempo. La idea es revivir a los icónicos robots boxeadores Red Rocker y Blue Bomber en una aventura live-action bajo el sello de One Race Films.​

Claramente, habrá que realizar un trabajo especial en la creación de la historia, en la cual se abordará la competencia en un entorno dominado por la fuerza, resaltando el valor de la compasión.

“Estoy emocionado de expandir el universo Mattel trayendo este juguete clásico de mi infancia a una audiencia moderna contando una historia que examina el rol de la competencia en un mundo a menudo medido por la fuerza y el dominio que se atreve a revelar el poder de la compasión en su núcleo”, expresó el actor en un comunicado.

Robbie Brenner, presidenta de Mattel Studios y jefa de contenido, elogió su enfoque: “Vin es un narrador poderoso con un entendimiento inigualable de la acción, el corazón y la construcción de mundos”.

“Su visión creativa para Rock ‘Em Sock ‘Em Robots es audaz, humana y profundamente cinematográfica, exactamente el tipo de narrativa que amamos en Mattel Studios”.​

