Caso Matthew Perry: dictan sentencia a médico que suministraba ketamina al actor

La muerte de Matthew Perry, que remeció a Hollywood y al mundo del espectáculo, sigue dando mucho de qué hablar al día de hoy, sobre todo en materia de justicia por los apuntados con grado de responsabilidad.

Esta semana, poco más de dos años después de su fallecimiento, un juzgado en Los Ángeles impuso una pena de 30 meses de cárcel a Salvador Plasencia, el médico que suministró ketamina al actor previo a su deceso por sobredosis.​

El profesional de 43 años establecido en Santa Mónica, California, se convirtió en el primer condenado en este proceso judicial tras admitir culpa en cuatro delitos de distribución de la droga.

Aunque enfrentaba hasta 40 años tras las rejas y una multa mínima de US$2 millones, el pacto judicial redujo considerablemente su castigo a 2 años y medio, una decisión que ha dividido a la opinión pública.

La ketamina, un anestésico con propiedades alucinógenas que distorsiona percepción auditiva y visual, se emplea en tratamientos para depresión y dolores persistentes, pero en este caso formó parte de una red ilegal en Hollywood que abasteció al intérprete de Chandler Bing en Friends.​

Reacciones y contexto del caso

Los padres de Perry, John y su madrastra Debbie, enviaron una carta al magistrado instando a sanciones severas contra quienes “se aprovecharon de su vulnerabilidad y la adicción”.

En el documento, cuestionaron directamente a Plasencia: “La recuperación de Matthew dependía de que dijeras NO﻿”, y lo tildaron de alguien que traicionó su juramento profesional con motivos inexplicables.

Hay que recordar que la autopsia reveló niveles elevados de ketamina en la sangre del actor de 54 años, hallado sin vida en el jacuzzi de su hogar en octubre de 2023 tras batallar con depresión y adicciones.​

Otros implicados y defensa del condenado

Los cinco procesados, incluyendo a Jasveen Sangha apodada la ‘reina de la ketamina’, han reconocido su participación; ella espera sentencia el 25 de febrero con posible pena máxima de 65 años.

La defensa de Salvador Plasencia mencionó que no atendía al actor en el momento de su muerte y emitió un mensaje donde el doctor “lamenta profundamente las decisiones de tratamiento que tomó mientras suministraba ketamina a Matthew Perry”, asumiendo responsabilidad y planeando entregar su licencia médica.