;

Si andas en Bus Red a diario esto te interesará: suman una nueva forma para pagar el transporte público

La directora del DTPM destacó que el pago con código QR ha sido una herramienta “muy bien recibida” por los usuarios, quienes valoran evitar filas y recargar directamente desde el teléfono.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

El sistema de transporte público de Santiago ha incorporado a MACHBANK de Bci como una nueva aplicación para el pago de la tarifa mediante código QR. Con este ingreso formal, son ocho las aplicaciones habilitadas para cancelar la tarifa en buses RED, metro y el tren Nos-Estación Central.

La incorporación de MACHBANK se produce tras un exitoso periodo de marcha blanca en el que más de 60 mil personas pagaron su pasaje con esta herramienta.

Revisa también:

ADN

El pago con código QR ha sido una herramienta “muy bien recibida por las personas”, y actualmente representa el 30% del total de transacciones en el sistema. Desde su lanzamiento en 2022, se han realizado más de 570 millones de transacciones por esa vía, y más de 1,3 millones de personas son usuarias activas de este medio de pago.

La directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, destacó la importancia de ofrecer más facilidades a los usuarios que a diario transportan a más de 2 millones de personas, señalando que esta alianza es un ejemplo de colaboración público-privada.

El CEO de MACHBANK, Diego Vidaurre, precisó que esta alianza fortalece su propuesta de valor como el mayor banco digital de Chile, al permitirles ampliar las alternativas de pago para sus clientes mediante una opción “rápida, confiable y accesible”.

Incentivo DaleQR

El pago mediante código QR no solo permite evitar filas y recargar directo en el teléfono, sino que también da acceso al beneficio DaleQR.

Este incentivo está orientado a los usuarios frecuentes del sistema y les permite pagar un máximo de 41 mil pesos mensuales para luego acceder a viajes liberados. En lo que va de 2025, más de 100 mil personas han alcanzado el beneficio, y solo durante el mes de noviembre, 28.553 personas superaron la meta y obtuvieron viajes liberados.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad