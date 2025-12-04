Si andas en Bus Red a diario esto te interesará: suman una nueva forma para pagar el transporte público

El sistema de transporte público de Santiago ha incorporado a MACHBANK de Bci como una nueva aplicación para el pago de la tarifa mediante código QR. Con este ingreso formal, son ocho las aplicaciones habilitadas para cancelar la tarifa en buses RED, metro y el tren Nos-Estación Central.

La incorporación de MACHBANK se produce tras un exitoso periodo de marcha blanca en el que más de 60 mil personas pagaron su pasaje con esta herramienta.

El pago con código QR ha sido una herramienta “muy bien recibida por las personas”, y actualmente representa el 30% del total de transacciones en el sistema. Desde su lanzamiento en 2022, se han realizado más de 570 millones de transacciones por esa vía, y más de 1,3 millones de personas son usuarias activas de este medio de pago.

La directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, destacó la importancia de ofrecer más facilidades a los usuarios que a diario transportan a más de 2 millones de personas, señalando que esta alianza es un ejemplo de colaboración público-privada.

El CEO de MACHBANK, Diego Vidaurre, precisó que esta alianza fortalece su propuesta de valor como el mayor banco digital de Chile, al permitirles ampliar las alternativas de pago para sus clientes mediante una opción “rápida, confiable y accesible”.

Incentivo DaleQR

El pago mediante código QR no solo permite evitar filas y recargar directo en el teléfono, sino que también da acceso al beneficio DaleQR.

Este incentivo está orientado a los usuarios frecuentes del sistema y les permite pagar un máximo de 41 mil pesos mensuales para luego acceder a viajes liberados. En lo que va de 2025, más de 100 mil personas han alcanzado el beneficio, y solo durante el mes de noviembre, 28.553 personas superaron la meta y obtuvieron viajes liberados.