“Sería injusto elegir a uno solo”: Reinaldo Navia escoge a los cinco mejores jugadores chilenos de la historia

Reinaldo Navia, ex seleccionado nacional y medallista olímpico con La Roja, participó como invitado en el programa deportivo Grítalo América, de Radio ADN, y enfrentó una difícil pregunta: ¿quién es el mejor jugador de la historia del fútbol chileno?

“Es difícil elegir a uno. Si nos vamos a los títulos, Arturo Vidal se los lleva por calle a todos. Pero si hablamos de calidad, no creo que Arturo sea el mejor”, comenzó respondiendo el “Choro”.

“Para mí, los mejores son Alexis Sánchez, Marcelo Salas, Iván Zamorano… Entran muchos en la pelea. Tampoco me gustaría dejar de lado al ‘Chupete’ Suazo”, aseguró el otrora delantero de la selección chilena.

En la misma línea, mencionó a otras figuradas destacadas de nuestro fútbol. “Está el ‘Mago’ Valdivia. La calidad que tiene ese tipo es increíble, no hay ningún otro jugador con sus características. También entraría Claudio Bravo, Elías Figueroa, Carlos Caszely… Sería injusto elegir a uno solo”, reconoció.

Por último, Reinaldo Navia se quedó con cinco nombres, a quienes considera como los mejores de la historia del fútbol chileno: “Mi top 5 sería Zamorano, Vidal, Alexis, Salas y Bravo”.