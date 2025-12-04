;

“Sería injusto elegir a uno solo”: Reinaldo Navia escoge a los cinco mejores jugadores chilenos de la historia

“Si nos vamos a los títulos, Arturo Vidal se los lleva por calle a todos. Pero si hablamos de calidad, no creo que Arturo sea el mejor”, aseguró el “Choro”.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / EITAN ABRAMOVICH

Reinaldo Navia, ex seleccionado nacional y medallista olímpico con La Roja, participó como invitado en el programa deportivo Grítalo América, de Radio ADN, y enfrentó una difícil pregunta: ¿quién es el mejor jugador de la historia del fútbol chileno?

“Es difícil elegir a uno. Si nos vamos a los títulos, Arturo Vidal se los lleva por calle a todos. Pero si hablamos de calidad, no creo que Arturo sea el mejor”, comenzó respondiendo el “Choro”.

Revisa también:

ADN

“Para mí, los mejores son Alexis Sánchez, Marcelo Salas, Iván Zamorano… Entran muchos en la pelea. Tampoco me gustaría dejar de lado al ‘Chupete’ Suazo”, aseguró el otrora delantero de la selección chilena.

En la misma línea, mencionó a otras figuradas destacadas de nuestro fútbol. “Está el ‘Mago’ Valdivia. La calidad que tiene ese tipo es increíble, no hay ningún otro jugador con sus características. También entraría Claudio Bravo, Elías Figueroa, Carlos Caszely… Sería injusto elegir a uno solo”, reconoció.

Por último, Reinaldo Navia se quedó con cinco nombres, a quienes considera como los mejores de la historia del fútbol chileno: “Mi top 5 sería Zamorano, Vidal, Alexis, Salas y Bravo”.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad