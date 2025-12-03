Compras navideñas en Chile: gremio del retail destaca proyecciones optimistas este 2025 y “un cierre de año más favorable” para el comercio

La Asociación Gremial Marcas del Retail (MDR) anticipa un cierre de año más dinámico para el comercio formal, impulsado por consumidores que planean invertir en regalos con mayor valor y sentido durante la temporada navideña.

Así lo señaló su presidente, Andrés Bogolasky, quien destacó que las proyecciones para 2025 son mejores que las registradas el año anterior: “El consumidor, en Navidad, sí destina presupuesto cuando percibe valor”.

“Además, la tienda física recupera protagonismo: las personas quieren ver, tocar y comparar. Y a la vez, la web se ha consolidado como una extensión natural de esa experiencia, permitiendo ampliar opciones y precios”, afirmó.

Desde el gremio indicaron que el escenario macroeconómico también favorece al comercio. La moderación de la inflación en bienes de consumo está liberando espacio en el presupuesto familiar, mientras los hogares muestran una disposición de compra más sólida que en 2024.

“No es un momento de euforia, pero sí de mayor tranquilidad. Esa mezcla debiera empujar un cierre de año más favorable para el retail formal”, enfatizó el dirigente.

Cierre del 14 de diciembre

Pese a este escenario más optimista, desde la MDR manifestaron su preocupación por la obligación de cerrar el comercio el domingo 14 de diciembre por la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales, coincidiendo con uno de los fines de semana de mayor actividad en ventas del año.

“Es un golpe innecesario y totalmente evitable”, advirtió Bogolasky, aludiendo a las estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), según las cuales las ventas diarias podrían caer hasta un 45%.

En el caso de esta elección, tan cercana a Navidad, las pérdidas estimadas fluctúan entre los $144 y $168 mil millones de pesos chilenos.

El representante gremial llamó a revisar la normativa que restringe la operación del comercio en días de elecciones: “Chile necesita modernizar esta regulación”.

“Es perfectamente posible votar y trabajar mediante permisos y turnos, como ocurre en economías desarrolladas. No podemos seguir castigando al comercio formal mientras otros establecimientos operan sin restricciones”, enfatizó.