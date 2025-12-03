;

Compras navideñas en Chile: gremio del retail destaca proyecciones optimistas este 2025 y “un cierre de año más favorable” para el comercio

A pesar del optimismo económico, cuestionan el cierre obligatorio del 14 de diciembre, catalogándolo como “innecesario” y “evitable”.

José Campillay

Agencia Uno

Agencia Uno

La Asociación Gremial Marcas del Retail (MDR) anticipa un cierre de año más dinámico para el comercio formal, impulsado por consumidores que planean invertir en regalos con mayor valor y sentido durante la temporada navideña.

Así lo señaló su presidente, Andrés Bogolasky, quien destacó que las proyecciones para 2025 son mejores que las registradas el año anterior: “El consumidor, en Navidad, sí destina presupuesto cuando percibe valor”.

“Además, la tienda física recupera protagonismo: las personas quieren ver, tocar y comparar. Y a la vez, la web se ha consolidado como una extensión natural de esa experiencia, permitiendo ampliar opciones y precios”, afirmó.

Revisa también:

ADN

Desde el gremio indicaron que el escenario macroeconómico también favorece al comercio. La moderación de la inflación en bienes de consumo está liberando espacio en el presupuesto familiar, mientras los hogares muestran una disposición de compra más sólida que en 2024.

“No es un momento de euforia, pero sí de mayor tranquilidad. Esa mezcla debiera empujar un cierre de año más favorable para el retail formal”, enfatizó el dirigente.

Cierre del 14 de diciembre

Pese a este escenario más optimista, desde la MDR manifestaron su preocupación por la obligación de cerrar el comercio el domingo 14 de diciembre por la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales, coincidiendo con uno de los fines de semana de mayor actividad en ventas del año.

“Es un golpe innecesario y totalmente evitable”, advirtió Bogolasky, aludiendo a las estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), según las cuales las ventas diarias podrían caer hasta un 45%.

En el caso de esta elección, tan cercana a Navidad, las pérdidas estimadas fluctúan entre los $144 y $168 mil millones de pesos chilenos.

El representante gremial llamó a revisar la normativa que restringe la operación del comercio en días de elecciones: “Chile necesita modernizar esta regulación”.

Es perfectamente posible votar y trabajar mediante permisos y turnos, como ocurre en economías desarrolladas. No podemos seguir castigando al comercio formal mientras otros establecimientos operan sin restricciones”, enfatizó.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad