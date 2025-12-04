Pitutos de Navidad: empresa abre 1.200 cupos de trabajo en todo Chile para gente con poca experiencia / JackF

Adecco Chile ha abierto más de 1.200 vacantes de empleo a nivel nacional para reforzar las operaciones durante la temporada navideña, uno de los mayores peaks de demanda de trabajadores en el país.

Las ofertas se concentran principalmente en los rubros de retail y supermercados, debido al aumento de flujo en tiendas físicas, centros de distribución y áreas de atención al cliente.

Cargos y rentas

Las posiciones más demandadas corresponden a:

Operadores multifuncionales de sala

Cajeros

Vendedores

Las rentas asociadas a estas vacantes fluctúan entre los $332.000 y $580.000, dependiendo del cargo, la región y el tipo de jornada (part-time o full-time).

Oportunidad para un empleo estable

Brandon Sobarzo, especialista en atracción de talento de Adecco Chile, explicó que el incremento de estas ofertas responde al dinamismo del sector durante fin de año, siendo diciembre el mes donde más se intensifican las necesidades operativas.

El empleo temporal representa una oportunidad concreta para quienes buscan ingresos rápidos, necesitan trabajar por periodos acotados o buscan reinsertarse laboralmente.

Aunque no se requiere amplia experiencia previa, se valoran la puntualidad, la orientación al cliente y la capacidad para trabajar en entornos de alta demanda.

Desde Adecco advierten que un porcentaje relevante de los trabajadores contratados en Navidad prolonga su vínculo más allá de diciembre, abriendo la puerta a empleos más estables dentro del comercio o la logística.

Las personas interesadas pueden revisar la oferta disponible en www.adecco.cl.