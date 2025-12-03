Adiós a la navidad irresponsable: la regla del 90% para evitar el sobreendeudamiento a fin de año / PeopleImages

El fin de año pone a prueba las finanzas familiares debido a las compras navideñas, celebraciones y vacaciones, lo que a menudo lleva a compromisos financieros que se prolongan por meses.

Francisco León, académico de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Tecnologías de la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), enfatiza que la clave es la planificación con cuidado y prudencia.

Cifras de endeudamiento y vulnerabilidad

La necesidad de organización se subraya en las cifras oficiales:

Nivel de Deuda: El nivel mediano de compromisos financieros de los deudores bancarios chilenos alcanzó los $1.935.715 a junio de 2024 , con una carga promedio de 13,6%.

El nivel mediano de compromisos financieros de los deudores bancarios chilenos alcanzó los , con una carga promedio de 13,6%. Vulnerabilidad: Cerca del 75% de los hogares mantiene algún tipo de deuda de consumo , principalmente en tarjetas y créditos de corto plazo, lo que evidencia su vulnerabilidad ante gastos imprevistos.

Cerca del , principalmente en tarjetas y créditos de corto plazo, lo que evidencia su vulnerabilidad ante gastos imprevistos. Advertencia: Si bien los ingresos han mejorado, el Banco Central advierte que el crédito de consumo sigue siendo sensible a cambios en ingresos y tasas de interés, especialmente para los hogares más endeudados.

El experto León señala que “el problema no es celebrar, sino hacerlo sin organización”, pues la falta de presupuesto y los impulsos de consumo generan un desorden monetario que se prolonga más allá de diciembre.

Claves para la organización y el uso del crédito

El académico de la UBO ofrece recomendaciones prácticas para manejar el presupuesto de fin de año:

Regla del 90% para Presupuestar: Recomienda calcular el ingreso real del mes y considerar solo el 90% de esa cifra para elaborar el presupuesto . El 10% restante sirve como margen para imprevistos.

Recomienda calcular el ingreso real del mes y considerar solo el . El 10% restante sirve como margen para imprevistos. Asignación de Porcentajes: Sugiere asignar porcentajes concretos a los gastos de fin de año, por ejemplo: 4% para regalos, 1% para celebraciones y 5% para vacaciones .

Sugiere asignar porcentajes concretos a los gastos de fin de año, por ejemplo: . Uso Prudente del Crédito: El especialista es enfático: “endeudarse para pasar unas buenas fiestas nunca es recomendable” . Solo considera justificable usar la tarjeta si se pagará el total de la deuda en la fecha de vencimiento , aprovechando beneficios, pero sin generar saldos con intereses.

El especialista es enfático: . Solo considera justificable usar la tarjeta si se , aprovechando beneficios, pero sin generar saldos con intereses. Regla Simple: Antes de comprar, hay que aplicar una regla simple: detenerse y preguntarse si el gasto es realmente necesario .

Antes de comprar, hay que aplicar una regla simple: . Aguinaldo y Ahorro: Aconseja destinar una parte del aguinaldo o bono de fin de año al ahorro en instrumentos seguros (depósitos a plazo o fondos en UF) y otra al gasto planificado.

Finalmente, para iniciar el nuevo año con estabilidad, el experto propone tres hábitos fundamentales: ahorrar una parte fija del ingreso mensual, evitar financiar vacaciones en cuotas y elaborar un presupuesto riguroso.