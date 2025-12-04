Parque Deportivo Estadio Nacional ampliará sus días de funcionamiento: horario y actividades gratis disponibles / Gobierno de Chile

Tras el desarrollo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, uno de los grandes legados fue la apertura a la ciudadanía del Parque Deportivo Estadio Nacional.

En un comienzo, fue solo los domingos y luego los fines de semana. Sin embargo, en el marco del aniversario 87 de su fundación, el recinto ñuñoíno quedará disponible de lunes a domingo.

Según lo anunciado por el Instituto Nacional del Deporte, que administra el Parque Deportivo Estadio Nacional, el lugar quedará abierto de 09:00 a 21:00 horas y solo sufrirá cierres de espacios puntuales, en los eventos masivos y por las indicaciones de las autoridades pertinentes.

Los espacios que no están considerados son los recintos de alto rendimiento, pues son prioritarios para el Team Chile y la ciudadanía puede acceder a ellos, a través de los talleres del IND.

En esta apertura, además, el Instituto Nacional de Deportes dispondrá de espacios gratis para la práctica de actividades físicas al aire libre, como running, uso de ciclovías, zona de calistenia, canchas de vóleibol y básquetbol.

En el sitio web oficial del Parque Deportivo Estadio Nacional, en la sección “Disfruta el parque”, la comunidad, de todas las comunas: se pueden reservar canchas de tenis, también sin costo.