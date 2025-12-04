Aunque a muchos no les parecía una buena decisión que Darío Osorio partiera al fútbol de Dinamarca tras abandonar la Universidad de Chile, el tiempo le dio la razón al atacante de 21 años.

Su crecimiento en una liga menor del fútbol europeo, además de ayudarlo a adaptarse a una nueva vida, le ha servido para estar en la mira de grandes equipos de la élite, que suelen monitorear a los mejores talentos de estas competencias.

Justamente hoy, en el partido del Midtjylland ante el Nordsjaelland, clubes como Bayern Múnich, Liverpool, Borussia Dortmund, West Ham o Bournemouth enviaron a sus ojeadores para seguir el encuentro, y el equipo del chileno se lució.

El resultado fue un contundente 5-1 a favor de Darío Osorio y compañía. El seleccionado nacional fue titular, pero lamentablemente no pudo anotar ni asistir en ninguno de los goles y finalmente fue reemplazado en el minuto 64.

De todas formas, en lo que va de temporada, los números del oriundo de Hijuelas siguen siendo top, con 6 tantos convertidos y 8 pases de gol en 26 partidos entre todas las competiciones.