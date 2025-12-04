;

Nicolás Maduro confirma llamada con Donald Trump en medio de tensión: “Fue en un tono de respeto y cordial”

En un canal estatal venezolano, el líder chavista expresó su confianza en que “todo saldrá bien para la paz, la independencia, la dignidad y el futuro de Venezuela”.

Nicolás Maduro confirmó que conversó por teléfono con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar del país norteamericano en el Caribe.

“Hace unos diez días, aproximadamente, desde la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores (sede del gobierno venezolano) y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump”, aseguró Maduro.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, el líder chavista dijo que la conversación se desarrolló “en un tono de respeto, inclusive cordial y espera que el contacto represente un paso “hacia un diálogo respetuoso” entre ambos países.

Nicolás Maduro: “Todo saldrá bien para futuro de Venezuela”

“Welcome dialogue, welcome diplomacy (bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia)”, expresó, junto con explicar que no se había referido al asunto por “prudencia” y porque hay temas que, a su juicio, deben permanecer en silencio “hasta que se den”.

Nicolás Maduro insistió en que el camino entre su país y Estados Unidos debe ser el “de respeto, de diplomacia y de diálogo”, y expresó su confianza en que “todo saldrá bien para la paz, la independencia, la dignidad y el futuro de Venezuela”.

