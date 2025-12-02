;

“Le dijimos que se podía ir a Rusia”: qué se sabe de las conversaciones entre EE.UU. y Maduro en medio de presión sobre Caracas

En las últimas horas, Donald Trump se reunió con sus asesores para definir los próximos pasos respecto de Venezuela.

Información de

DW

ADN Radio

Fotos: Getty Images

Fotos: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este lunes con su equipo de seguridad nacional para abordar los próximos pasos relacionados con Venezuela, en medio del despliegue militar de Washington en el Caribe.

Esto fue informado por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien no ahondó en detalles sobre los temas a tratar, y en su lugar señaló que el mandatario se reúne con sus asesores “con frecuencia”.

Revisa también

ADN

El encuentro se produce luego de que Donald Trump confirmó que sostuvo una reunión por teléfono con Nicolás Maduro, quien calificó de “terrorismo psicológico” el amplio despliegue militar estadounidense.

“Le dijimos que se podía ir a Rusia”

Respecto a la conversación que mantuvo con Maduro, Trump indicó ante los periodistas: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”.

En tanto, el republicano Markwayne Mullin, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado estadounidense, afirmó el domingo a CNN que “le dimos a Maduro la oportunidad de irse. Le dijimos que se podía ir a Rusia o a otro país”.

Finalmente, la portavoz Karoline Leavitt no respondió si el mandatario tomó una decisión final sobre una posible intervención estadounidense y se negó a descartar la posibilidad de un despliegue de tropas en suelo venezolano.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad