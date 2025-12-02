“Le dijimos que se podía ir a Rusia”: qué se sabe de las conversaciones entre EE.UU. y Maduro en medio de presión sobre Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este lunes con su equipo de seguridad nacional para abordar los próximos pasos relacionados con Venezuela , en medio del despliegue militar de Washington en el Caribe.

Esto fue informado por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien no ahondó en detalles sobre los temas a tratar, y en su lugar señaló que el mandatario se reúne con sus asesores “con frecuencia”.

El encuentro se produce luego de que Donald Trump confirmó que sostuvo una reunión por teléfono con Nicolás Maduro, quien calificó de “terrorismo psicológico” el amplio despliegue militar estadounidense.

“Le dijimos que se podía ir a Rusia”

Respecto a la conversación que mantuvo con Maduro, Trump indicó ante los periodistas: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”.

En tanto, el republicano Markwayne Mullin, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado estadounidense, afirmó el domingo a CNN que “le dimos a Maduro la oportunidad de irse. Le dijimos que se podía ir a Rusia o a otro país ”.

Finalmente, la portavoz Karoline Leavitt no respondió si el mandatario tomó una decisión final sobre una posible intervención estadounidense y se negó a descartar la posibilidad de un despliegue de tropas en suelo venezolano.