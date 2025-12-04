;

La trató de “punga”: senadora electa, hermana de Kaiser, confundió a exparlamentaria Isabel Allende con la escritora

En un video compartido en sus redes, la senadora electa por La Araucanía criticó a la exparlamentaria socialista por la frase “la ultraderecha quiere a la mujer en la casa”, una declaración realizada por la ganadora del Premio Nacional de Literatura.

Mario Vergara

La trató de “punga”: senadora electa, hermana de Kaiser, confundió a exparlamentaria Isabel Allende con la escritora

La trató de “punga”: senadora electa, hermana de Kaiser, confundió a exparlamentaria Isabel Allende con la escritora / Mario Andrés Vergara Escobar

La senadora electa por la región de La Araucanía, Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario), utilizó sus redes sociales para emplazar a la destituida senadora Isabel Allende (PS). Sin embargo, el emplazamiento se produjo a raíz de una confusión de identidad con la escritora nacional del mismo nombre.

Tanto en Instagram como en X, Kaiser, hermana del excandidato presidencial Johannes Kaiser, criticó a la exparlamentaria haciendo referencia a una entrevista que dio la ganadora del Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010.

El dicho mal atribuido y la Respuesta de Kaiser

El mensaje de Kaiser se basó en declaraciones que la escritora Isabel Allende hizo en septiembre a El País donde señaló que “las mujeres estamos en un momento de riesgo. La ultraderecha quiere a la mujer en la casa”.

Revisa también:

ADN

Haciendo referencia a esa entrevista y tratando a la senadora de “punga”, Kaiser envió un mensaje vinculado al escándalo de la conocida como casa Allende, el cual aún no se resuelve.

Kaiser defendió su postura como figura de ultraderecha con logros profesionales:

  • “Soy la primera mujer en la historia de La Araucanía electa senadora con su propia votación”.
  • “Tengo dos doctorados, soy de ultraderecha, tengo tres niños maravillosos...”.

Acto seguido, la senadora electa concluyó el emplazamiento acusando a la senadora socialista (destituida) de ser la responsable del desempleo que deja a las mujeres en casa, y de ser parte de una “casta intocable”.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad