La trató de “punga”: senadora electa, hermana de Kaiser, confundió a exparlamentaria Isabel Allende con la escritora / Mario Andrés Vergara Escobar

La senadora electa por la región de La Araucanía, Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario), utilizó sus redes sociales para emplazar a la destituida senadora Isabel Allende (PS). Sin embargo, el emplazamiento se produjo a raíz de una confusión de identidad con la escritora nacional del mismo nombre.

Tanto en Instagram como en X, Kaiser, hermana del excandidato presidencial Johannes Kaiser, criticó a la exparlamentaria haciendo referencia a una entrevista que dio la ganadora del Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010.

El dicho mal atribuido y la Respuesta de Kaiser

El mensaje de Kaiser se basó en declaraciones que la escritora Isabel Allende hizo en septiembre a El País donde señaló que “las mujeres estamos en un momento de riesgo. La ultraderecha quiere a la mujer en la casa”.

Haciendo referencia a esa entrevista y tratando a la senadora de “punga”, Kaiser envió un mensaje vinculado al escándalo de la conocida como casa Allende, el cual aún no se resuelve.

Kaiser defendió su postura como figura de ultraderecha con logros profesionales:

“Soy la primera mujer en la historia de La Araucanía electa senadora con su propia votación” .

. “Tengo dos doctorados, soy de ultraderecha, tengo tres niños maravillosos...”.

Acto seguido, la senadora electa concluyó el emplazamiento acusando a la senadora socialista (destituida) de ser la responsable del desempleo que deja a las mujeres en casa, y de ser parte de una “casta intocable”.