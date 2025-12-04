;

Jara emplaza a Kast por seguridad: “Para combatir el crimen organizado no hay que estar escondido detrás de un vidrio”

La candidata oficialista presentó una serie de medidas en esta materia, y también para abordar la crisis migratoria.

Juan Castillo

Paulina García

Jara emplaza a Kast por seguridad: “Para combatir el crimen organizado no hay que estar escondido detrás de un vidrio”

Jara emplaza a Kast por seguridad: “Para combatir el crimen organizado no hay que estar escondido detrás de un vidrio”

03:50

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Desde la comuna de San Bernardo, la candidata presidencial, Jeannette Jara, dio a conocer varias propuestas en materia de seguridad, que es uno de los principales problemas y urgencias que enfrenta la ciudadanía.

La abanderada del oficialismo dio a conocer algunas medidas luego del debate presidencial ante José Antonio Kast, donde se le vio más fortalecida respecto a conversatorios anteriores.

En ese sentido, Jara señaló que en caso de llegar a La Moneda, se realizarán 100 intervenciones en 100 días en los principales barrios críticos de la región Metropolitana.

“Creo que es importante dar una señal clara que para combatir el crimen organizado, uno tiene que estar ahí, donde las papas queman, no escondido detrás de un vidrio, no con un chaleco antibalas, no escondido de la gente y juntándose solo con los que piensan como uno, sino que en la calle, dando la cara, y con coraje, y lo más importante, con medidas concretas”, señaló.

Revisa también:

ADN

“Por eso, cuando a mí me hacen una pregunta, yo la respondo de frente, y no salgo con un depende, porque cuando uno quiere liderar de verdad, y tiene autoridad de verdad, tiene que saber asumir los costos”, agregó.

Propuesta en materia migratoria

Asimismo, dio a conocer algunas medidas migratorias. Por ejemplo, Jara dijo que los migrantes que quieran quedarse en Chile deberán empadronarse mientras tengan un trabajo y no tengan antecedentes penales.

De lo contrario, quienes no cumplan con estas dos condiciones, van a tener que abandonar el país.

Finalmente, anunció que su cierre de campaña de cara a la segunda vuelta se va a concretar el próximo jueves 11 de diciembre en la región de Coquimbo, donde estará acompañada de vecinos y vecinas, alcaldes, y parlamentarios electos.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad