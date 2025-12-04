Jara emplaza a Kast por seguridad: “Para combatir el crimen organizado no hay que estar escondido detrás de un vidrio”

Desde la comuna de San Bernardo, la candidata presidencial, Jeannette Jara, dio a conocer varias propuestas en materia de seguridad, que es uno de los principales problemas y urgencias que enfrenta la ciudadanía.

La abanderada del oficialismo dio a conocer algunas medidas luego del debate presidencial ante José Antonio Kast, donde se le vio más fortalecida respecto a conversatorios anteriores.

En ese sentido, Jara señaló que en caso de llegar a La Moneda, se realizarán 100 intervenciones en 100 días en los principales barrios críticos de la región Metropolitana.

“Creo que es importante dar una señal clara que para combatir el crimen organizado, uno tiene que estar ahí, donde las papas queman, no escondido detrás de un vidrio, no con un chaleco antibalas, no escondido de la gente y juntándose solo con los que piensan como uno, sino que en la calle, dando la cara, y con coraje, y lo más importante, con medidas concretas”, señaló.

“Por eso, cuando a mí me hacen una pregunta, yo la respondo de frente, y no salgo con un depende, porque cuando uno quiere liderar de verdad, y tiene autoridad de verdad, tiene que saber asumir los costos”, agregó.

Propuesta en materia migratoria

Asimismo, dio a conocer algunas medidas migratorias. Por ejemplo, Jara dijo que los migrantes que quieran quedarse en Chile deberán empadronarse mientras tengan un trabajo y no tengan antecedentes penales.

De lo contrario, quienes no cumplan con estas dos condiciones, van a tener que abandonar el país.

Finalmente, anunció que su cierre de campaña de cara a la segunda vuelta se va a concretar el próximo jueves 11 de diciembre en la región de Coquimbo, donde estará acompañada de vecinos y vecinas, alcaldes, y parlamentarios electos.