Un tenso episodio remeció esta semana a Que Te Lo Digo, luego de que el influencer conocido como Danilo 21 abandonara el estudio entre lágrimas tras un informe que cuestionaba su rol en el programa.

El momento, que dejó en shock al panel, derivó en rumores de una supuesta “encerrona” y un quiebre interno, lo que obligó a Sergio Rojas a salir a aclarar públicamente lo ocurrido.

Todo comenzó cuando el espacio emitió una nota en la que varios influencers debatían una teoría que circulaba en redes: que Danilo 21 sería “una creación” de Rojas. El registro dejó visiblemente afectado al panelista, quien no logró contener el llanto y decidió retirarse del set durante la pausa comercial.

La explicación de Sergio Rojas

La situación generó comentarios inmediatos en otros programas de farándula, especialmente en Zona de Estrellas, donde se habló de tensiones acumuladas y de un posible gesto deliberado para exponer a Danilo. Ante esto, Sergio Rojas se comunicó con el espacio para descartar tajantemente la existencia de una “emboscada”.

“Yo no hago encerronas. Todos los temas que se tratan en el programa se revisan en pauta”, aseguró el periodista, explicando que el fragmento polémico fue aprobado previamente y que el panel solo se quedó con la primera parte del análisis, sin ver que después se descartaba que él hubiese inventado al influencer.

Rojas también reveló que Danilo venía golpeado emocionalmente desde antes del incidente, debido a los constantes ataques que recibe en redes sociales, donde lo tildan de “mudo” o de no aportar al debate. Estos comentarios, sumados a la reacción del público tras la nota, habrían gatillado su quiebre.

“En comerciales, llorando, me preguntó si podía retirarse. Le dije que por supuesto”, relató Rojas, quien agregó que acompañó a Danilo hasta Fiebre de Baile tras el programa.

Pese a las especulaciones, el animador descartó un distanciamiento definitivo y afirmó que mantienen diálogo para evitar que la presión televisiva siga afectando al panelista.