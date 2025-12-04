;

VIDEOS. Crisis en “Que Te Lo Digo”: panelista rompe en llanto en pleno programa y desata ola de especulaciones

La discusión por una nota terminó con un integrante del espacio abandonando el estudio.

Nelson Quiroz

captura

captura

Un tenso episodio remeció esta semana a Que Te Lo Digo, luego de que el influencer conocido como Danilo 21 abandonara el estudio entre lágrimas tras un informe que cuestionaba su rol en el programa.

El momento, que dejó en shock al panel, derivó en rumores de una supuesta “encerrona” y un quiebre interno, lo que obligó a Sergio Rojas a salir a aclarar públicamente lo ocurrido.

ADN

ARCHIVO

Todo comenzó cuando el espacio emitió una nota en la que varios influencers debatían una teoría que circulaba en redes: que Danilo 21 sería “una creación” de Rojas. El registro dejó visiblemente afectado al panelista, quien no logró contener el llanto y decidió retirarse del set durante la pausa comercial.

La explicación de Sergio Rojas

La situación generó comentarios inmediatos en otros programas de farándula, especialmente en Zona de Estrellas, donde se habló de tensiones acumuladas y de un posible gesto deliberado para exponer a Danilo. Ante esto, Sergio Rojas se comunicó con el espacio para descartar tajantemente la existencia de una “emboscada”.

Revisa también

ADN

Yo no hago encerronas. Todos los temas que se tratan en el programa se revisan en pauta”, aseguró el periodista, explicando que el fragmento polémico fue aprobado previamente y que el panel solo se quedó con la primera parte del análisis, sin ver que después se descartaba que él hubiese inventado al influencer.

Rojas también reveló que Danilo venía golpeado emocionalmente desde antes del incidente, debido a los constantes ataques que recibe en redes sociales, donde lo tildan de “mudo” o de no aportar al debate. Estos comentarios, sumados a la reacción del público tras la nota, habrían gatillado su quiebre.

“En comerciales, llorando, me preguntó si podía retirarse. Le dije que por supuesto”, relató Rojas, quien agregó que acompañó a Danilo hasta Fiebre de Baile tras el programa.

Pese a las especulaciones, el animador descartó un distanciamiento definitivo y afirmó que mantienen diálogo para evitar que la presión televisiva siga afectando al panelista.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad