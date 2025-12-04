El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Karaokes como fachada y un carabinero de soplón: así funcionaba la mafia china que operaba en Meiggs y en otras regiones

Fue este miércoles cuando la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un operativo que terminó con la detención de 30 personas que integraban una mafia china que operaba en la región Metropolitana.

Esto se enmarcó en una investigación que comenzó hace tres años con la detección de contrabando de mercancías, las que además infringían la ley de propiedad industrial, en el Barrio Meiggs.

La indagatoria determinó que la organización criminal estaba integrada por dueños de importadoras y de malls chinos, ubicados en Santiago, Providencia, entre otros lugares, y en regiones como Antofagasta, Valparaíso y O’Higgins.

Homicidio, secuestros, infracciones tributarias...

Según la información preliminar, esta mafia china tenía de fachada un edificio residencial en el Barrio Meiggs, además de casinos ilegales, restaurantes y un karaoke de televisión, donde ofrecían drogas y se ejercía el comercio sexual.

También realizaba secuestros extorsivos para controlar territorios y se le asocia un homicidio ocurrido en el año 2023 en un edificio ubicado en calle Gorbea, donde un hombre fue baleado.

Agencia UNO | Imagen referencial / Lukas Solis Ampliar

Un aspecto que llamó la atención de la Fiscalía es que disponían de un sistema financiero informal con el que blanqueaban el dinero, un método para sacar la plata de Chile al extranjero sin poder ser rastreado.

Carabinero involucrado en mafia china

Entre los detenidos se encuentra un cabo de la Segunda Comisaría de Santiago Centro de Carabineros, quien entregaba "información de procedimientos que se iban a ejecutar a los diferentes locales comerciales, y por eso recibía una remuneración “, dijo el fiscal Alfredo Cerri.

Ante esto, la institución uniformada lo desvinculó y anunció que ya se abrió un sumario administrativo paralelo a la investigación penal.