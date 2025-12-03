“Hemos dado lo mejor”: Presidente Boric reafirma su compromiso en el Día de las Personas con Discapacidad

Presidente de la República de Chile, Gabriel Boric / Ezra Acayan

El Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el Palacio de La Moneda, instancia en la que destacó los avances en inclusión.

Tras una presentación musical, el Mandatario señaló que las cartas, dibujos y mensajes que recibe en terreno reflejan las necesidades reales de las familias:

“Estar en el gobierno no significa sabérselas todas, sino ocupar una posición de poder para escuchar y solucionar”, afirmó.

En esa línea, el mandatario sostuvo que su administración ha intentado mantener un contacto permanente y aseguró que, pese a que su periodo está por terminar, “podemos tener la frente en alto porque hemos dado lo mejor”.

El Presidente también defendió los Programas de Integración Escolar (PIE), subrayando que eliminarlos sería “un profundo error”.

Finalmente, Boric cerró su mensaje reiterando que el trabajo por la inclusión debe continuar más allá de cualquier gobierno: “Esto no termina; cada día es avanzar juntos”.