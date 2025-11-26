;

Registro por maltrato animal: cuándo pueden requisar una mascota y cuáles son las nuevas penas en el proyecto de ley de Chile

La iniciativa, que tuvo respaldo del Gobierno, busca modificar el Registro General de Tenedores para impedir automáticamente que condenados por maltrato puedan inscribir nuevas mascotas.

Mario Vergara

Getty Images

Getty Images

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley (boletín 16309) que busca crear un Registro de Condenados por el Delito de Maltrato Animal. La iniciativa, aprobada por seis votos a favor y dos abstenciones, fue impulsada por la diputada Carolina Marzan y contó con el respaldo del Gobierno.

Claves del proyecto: nuevas sanciones y funciones

El proyecto de ley introduce importantes modificaciones a la Ley N° 21.020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, con el objetivo de endurecer las sanciones y mejorar la respuesta institucional ante las denuncias:

  • Registro e Incautación: Se establece la incautación de los animales afectados por maltrato y la creación del Registro de Condenados por Maltrato Animal.
  • Aumento de Penas: El proyecto plantea aumentar las penas de maltrato animal si la víctima es una hembra preñada o recién parida.
  • Participación de ONG: Se incorpora la participación de organizaciones de rescate tras la presentación de la denuncia.

El diputado Raúl Leiva respaldó la moción, proponiendo que la modificación del actual Registro General de Tenedores de Mascotas impida de forma automática la inscripción de un animal a cualquier persona con condena por maltrato, y no solo en los casos de inhabilidad perpetua absoluta.

Aumento de casos y posturas en la comisión

El impulso al proyecto se da en un contexto de aumento de denuncias: la Policía de Investigaciones (PDI) reportó que los casos de maltrato animal aumentaron un 7% en 2021. Este incremento se atribuye a una mayor conciencia y conocimiento de la ciudadanía sobre el delito.

El apoyo del Gobierno al proyecto se manifestó a través de indicaciones presentadas en abril, dado que la creación de nuevas funciones públicas es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

El diputado Luis Sánchez se abstuvo en la votación, compartiendo la preocupación por el cuidado animal, pero advirtió que “no se puede equiparar, dentro de la estructura penal, el abandono de un niño con el maltrato animal”.

