VIDEO. Venezolana en Chile critica a migrantes irregulares: “Así como tenemos derechos, tenemos deberes”

La influencer llamó a asumir responsabilidad y criticó la falta de autocrítica entre migrantes sin residencia vigente.

Javiera Rivera

Las declaraciones de la tiktoker venezolana @ray_lapapelona, quien acumula más de 100 mil seguidores y trabaja en servicios de limpieza, generaron amplio debate en redes sociales.

Esto, luego de que llamara a los migrantes irregulares a asumir responsabilidades en medio del clima de incertidumbre por las políticas migratorias que promete José Antonio Kast.

En un video ampliamente difundido, la creadora de contenido abordó el temor de quienes no tienen residencia regular y fue directa:

Soy migrante en Chile y tengo los papeles vencidos, pero quiero pasar a decirles a todos mis paisanos y a los migrantes irregulares en este país que así como tenemos derechos, tenemos deberes”, sostuvo.

La venezolana incluso planteó que, si un eventual cambio político exigiera abandonar Chile, es responsabilidad de cada persona acatar.

“Si pasado mañana nos dicen que nos tenemos que ir, aprendamos a tener dignidad, agarremos nuestros trapos y nos vamos”, afirmó.

La tiktoker agregó que continuará trabajando mientras pueda y espera regularizar su situación migratoria.

También hizo un llamado a quienes tienen hijos o planean tenerlos: pidió responsabilidad reproductiva y evitar usar a los menores como “excusa” en procesos de regularización.

Revisa el video:

@ray_lapapelona

Soy Migrante en Chile y así como tengo Derechos no se me puede olvidar mis deberes, no a La victimizacion tengamos Dignidad#chile#migrantesenchile#venezolanosenchile#venezuela#paratiiiiii

♬ sonido original - ray_lapapelona

