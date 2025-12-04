Incluyendo a Carmen Frei: respuesta de Kast sobre Krassnoff provoca dura advertencia del mundo de los Derechos Humanos

Una señal de alarma se levantó desde organizaciones y figuras vinculadas a los derechos humanos después de que el candidato presidencial José Antonio Kast ante una opción de reevaluar las condiciones carcelarias de condenados por delitos de lesa humanidad.

La declaración provocó un inmediato cierre de filas de figuras históricas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, encabezadas por Carmen Frei Ruiz-Tagle.

Carmen Frei confirmó que pedirá apoyar a Boric en segunda vuelta

Los dichos se dan luego que el abanderado republicano fue consultado en el debate de la Archi por un eventual indulto a Miguel Krassnoff, condenado por violaciones a los derechos humanos, indicando que “no cree en la delación compensada”.

Sin embargo, cuando se le insistió sobre si indultaría a Krassnoff, cerró el tema apelando al fin del tiempo reglamentario del debate, asegurando que ya había respondido.

La declaración

Ante esto, en una declaración pública firmada también por Nelson Caucoto, Alicia Lira, Luciano Fouillioux, Francisco Ugas y María Paz Ortega Frei, los firmantes acusan que cualquier intento por otorgar beneficios, indultos o libertad a responsables de delitos cometidos durante la dictadura constituye “un retroceso doloroso” y una “afrenta directa a las víctimas y sus familias”.

El documento recalca que Chile ha suscrito tratados internacionales que obligan al Estado, sin distinción del gobierno de turno, a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por ello, advierten que relativizar las condenas a perpetradores de desapariciones, torturas y asesinatos “abre heridas que siguen presentes” y tensiona peligrosamente la convivencia democrática.

La reacción ocurre además en un momento político especialmente sensible para la familia Frei. La semana pasada, Kast sostuvo una reservada reunión con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, lo que desencadenó la suspensión temporal de su militancia en la Democracia Cristiana.

Aunque el candidato republicano insistió en que no recibió “ningún apoyo explícito”, el encuentro provocó incomodidad interna y críticas desde diversos sectores.

Frente a esa controversia, la declaración liderada por Carmen Frei adquiere mayor fuerza simbólica. Los firmantes llaman a rechazar “cualquier intento de impunidad” y recalcan que los pilares de Verdad, Justicia y Reparación “no pueden ser moneda de cambio electoral”.

“El respeto a los derechos humanos y su fundamento esencial, la dignidad humana, jamás puede estar sujeto al debate ni a cálculos electorales“, concluyen los firmantes de la declaración.