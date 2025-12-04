Profesor Campusano desata polémica tras furioso ataque verbal contra conductor que apoya a Jeannette Jara: “Lo agarré a xuxadas”

El académico de la lengua y consultor gramatical Jaime Campusano volvió a generar controversia en redes sociales, esta vez por relatar un episodio en el que agredió verbalmente a un conductor de aplicación que expresó su apoyo a la candidata presidencial Jeannette Jara.

El también periodista, conocido por su respaldo público al republicano José Antonio Kast, recibió una lluvia de críticas por su reacción.

Jaime Campusano respondió tras ofensivo tuit a Izkia Siches | Twitter Ampliar

Campusano suele utilizar sus plataformas digitales para manifestar de manera abierta su inclinación política. Durante meses ha dedicado duros cuestionamientos a la exministra Jara, asegurando en publicaciones previas que carece de “prestigio político” y augurando una derrota aplastante frente al candidato republicano.

En agosto incluso ironizó con que, tras las elecciones, a la candidata “no le quedaría otra que postular a un puesto de profesora en Limache”.

A #Jara no le quedará otra que postular a una vacante de profe en Limache después de su fracaso (las mentiras se pagan). #KastPresidente2026 — Jaime Campusano (@Profecampusano) August 8, 2025

Sin embargo, fue un episodio reciente el que encendió las redes. Según relató en su cuenta de X, mientras viajaba en un Cabify, el conductor comenzó a comentar por qué apoyaba a Jara.

Campusano aseguró que inicialmente escuchó los argumentos, pero que en la segunda mitad del trayecto estalló. “Hoy no es mi día, el chófer de Cabify me habló medio camino que había que votar por Jara; la otra mitad lo agarré a xuxadas”, escribió.

La publicación generó una ola inmediata de cuestionamientos, muchos de ellos criticando la falta de tolerancia del académico frente a opiniones distintas.