Cerca de 10 sujetos vestidos con overoles blancos y movilizados en tres vehículos protagonizaron un violento asalto en un centro comercial de Maipú, ubicado en Camino a Melipilla.

Durante el ilícito, los antisociales realizaron disparos al aire y apuntaron con armas de fuego a los clientes que se encontraban comprando en el recinto. Los primeros antecedentes fueron entregados en el programa “La tarde es nuestra” de Canal 13.

Según información proporcionada por un gerente del mall, recogida por La Voz de Maipú, la banda habría logrado sustraer especies desde al menos tres tiendas. Afortunadamente, no se registraron personas heridas en el ataque, que ocurrió cerca de las 14:00 horas de este jueves 4 de diciembre.

Una testigo relató que los individuos vestían overoles, utilizaban máscaras y portaban armamento, elementos que quedaron registrados en las cámaras de seguridad del centro comercial.

El MidMall Maipú, donde se produjo el robo, cerró de inmediato sus puertas y solicitó a los clientes evacuar el lugar, para que Carabineros y los equipos de emergencia pudieran iniciar las diligencias investigativas correspondientes.